So sánh lý do Elon Musk mua và hủy thương vụ Twitter

Elon Musk từng tuyên bố muốn mua lại Twitter để "giải cứu thế giới" nhưng giờ lại từ bỏ bởi lý do được đánh giá là nhỏ nhặt.

Ngày 9/7, Elon Musk tuyên bố sẽ không mua Twitter nữa. Trang The Verge đã so sánh lý do ông muốn sở hữu Twitter cũng như nguyên nhân hủy thỏa thuận và cho rằng thương vụ giống như một trò đùa của tỷ phú Mỹ.

Vì sao Musk muốn mua Twitter?

Khi nói về lý do mua Twitter, Musk liên tục gắn cho thỏa thuận này thông điệp rằng ông làm điều đó để "giải cứu" thế giới, tương tự sứ mệnh của ông ở Tesla, SpaceX hay Neuralink.

Tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla. Ảnh: Reuters

Trong hội nghị TED diễn ra hồi tháng 4, tỷ phú khẳng định ông mua lại Twitter không phải để kiếm tiền. Ông chỉ muốn chính sách quản lý nội dung của nền tảng sẽ mềm mỏng hơn, hạn chế những lệnh cấm sử dụng vô thời hạn và chuyển sang có thời hạn ngắn. "Tôi nghĩ điều quan trọng là phải có một nền tảng toàn diện cho quyền tự do ngôn luận. Twitter đang trở thành một quảng trường kỹ thuật số, nơi các vấn đề quan trọng đối với tương lai của nhân loại được tranh luận và là nơi mọi người có thể tự do thể hiện quan điểm trong giới hạn của luật pháp", Musk nói.

CEO Tesla đặc biệt nhấn mạnh thương vụ này là để bảo vệ "tương lai của nền văn minh nhân loại và không quan tâm đến vấn đề kinh doanh".

Sau đó, trong lần trò chuyện với nhân viên của Twitter, Musk tiếp tục nhắc lại thông điệp: "Tôi muốn Twitter đóng góp vào một nền văn minh lâu dài, tốt đẹp hơn, nơi chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất của thực tế". Tỷ phú không quên nói thêm rằng "Twitter có tiềm năng phi thường và tôi sẽ mở khóa nó".

Việc Musk liên tục nhấn mạnh đến sứ mệnh này được các chuyên gia đánh giá giống như một kịch bản đã được lên kế hoạch chi tiết. Nó hoàn toàn trùng khớp với những thông điệp ông truyền đi khi xây dựng Tesla, Sapce X. Tất cả đều vì tương lai nhân loại. Chiến dịch "giải cứu thế giới" cũng mang về cho Elon Musk lượng người hâm mộ đông đảo trên Twitter.

Lý do Musk muốn từ bỏ thương vụ?

Trái với lý do mua Twitter to lớn như trên, Musk đưa ra hai vấn đề rất mơ hồ cho việc rút lui.

Đầu tiên là Twitter không cung cấp cho ông dữ liệu cần thiết để xác định lượng tài khoản ảo hiện có. Lý do thứ hai là Twitter đã sa thải một số nhân sự, trong đó có các giám đốc điều hành. Theo các chuyên gia phân tích, đây là những lý lẽ mờ nhạt. Ban lãnh đạo Twitter cũng đã quyết định kiện Elon Musk ra tòa.

Tỷ phú gốc Nam Phi liên tục thắc mắc về báo cáo của Twitter rằng số lượng tài khoản spam trên nền tảng chiếm chưa đến 5%. Ngày 7/7, Twitter đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để giải thích cách xác định tài khoản nào trên nền tảng là bot hay spam. Công ty cũng khẳng định con số 5% là chính xác.

Theo The Verge, với một người có thể gánh trên vai sứ mệnh "giải cứu trái đất", đây chỉ là một rắc rối nhỏ. Còn nếu Musk nói con số 5% mà Twitter cung cấp có thể ảnh hưởng đến tính toán về doanh thu, nó lại đi ngược với tuyên bố trước đó của ông về việc "không quan tâm đến vấn đề kinh doanh".

Lý do thứ hai Musk đưa ra cũng mâu thuẫn vì việc sa thải không khiến mạng xã hội này sụp đổ. Twitter vẫn hoạt động bình thường và nhân viên của công ty vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để làm việc.

Một số chuyên gia cũng cho rằng có thể Musk đã nhận ra ông không phải người có thể thay đổi thế giới thông qua Twitter như tuyên bố, hoặc từ đầu ông đã nói dối về những tầm nhìn cao cả.

Khương Nha (theo The Verge)