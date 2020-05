So sánh hệ thống treo Toyota Land Cruiser và Lexus LX570

Cả hai dùng máy 5,7 lít V8, dài cơ sở 2.849 mm, treo tay đòn kép ở phía trước và lò xo cuộn 5 điểm liên kết ở phía sau.

Land Cruiser và LX570 đều được đánh giá cao ở khả năng chạy địa hình, bởi phát triển chung nền tảng. Tuy vậy, với tập khách hàng khác nhau, hai mẫu SUV cỡ lớn phải phát triển hệ khung gầm theo hai hướng để phù hợp.

Land Cruiser sử dụng bộ lò xo cuộn và giảm chấn đơn giản, nhưng đi kèm cặp thanh cân bằng tự động ngắt kết nối được gọi là KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System - Hệ thống giảm xóc thủy lực động lực học). Trong khi Lexus LX570 sử dụng các thanh cân bằng và lò xo cuộn cố định, nhưng giảm chấn thủy lực có thể điều chỉnh độ cao và truyền chuyển động của hệ thống treo đến các van giảm chấn điện tử thông qua ống được gắn dọc khung xe.

Trong bài thử nghiệm khi lên đường dốc RTI (Ramp Trevel Index) – đường nối chuyên sử dụng trong off-road nhằm thử nghiệm giới hạn của khung gầm và hệ thống treo của xe hơi, cho thấy Land Cruiser có phần nhỉnh hơn so với LX 570.

Chiếc LX 570 trong bài thử nghiệm được trang bị Sport Package trị giá 2.510 USD bao gồm mặt ca-lăng mới, cánh gió nhỏ gắn trên cản trước bổ sung hai hốc gió giả và một số chi tiết mạ crôm. Gói trang bị này giúp xe có ngoại thất khoẻ khoắn, hầm hố hơn nhưng lại thu hẹp khoảng cách giữa chướng ngại vật ở phía trước và cản trước của xe.

Cụ thể, tuy chiều cao của LX570 cao hơn Land Cruiser 185 mm, nhưng khi bắt đầu lên dốc RTI, phần cản trước của xe đã gần chạm vào mặt lưới. Khoảng cách giữa cản trước và mặt lưới trở nên nhỏ hơn nếu xe tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, LX 570 được trang bị hệ thống treo có thể điều khiển độ cao của cả bốn bánh bao gồm nút ấn tăng 50.8 mm ở phía trước và 60.9 mm ở phía sau. Điều đó giúp xe dễ dàng tạo khoảng trống giữa cản trước và đường nối. Đặc biệt, khi ấn nút để tăng độ cao, hệ thống sẽ nâng trục bánh phía sau đầu tiên, khi nâng lên hoàn toàn, trục trước mới bắt đầu nâng lên. Điều này có thể mất một chút thời gian bởi khi tiếp cận chướng ngại vật ở phía trước thì trục trước cần nâng lên trước, trong khi hệ thống này vận hành ngược lại.

Trong khi đó, Land Cruiser có chiều cao ổn định, cản trước ngắn và cao hơn nên dễ dàng tiếp cận đường dốc. Lợi thế của Land Cruiser được thể hiện khi khoảng cách di chuyển lên đường dốc xa hơn 203 mm so với LX 570 trước khi bánh xe bên trái nhấc khỏi đường thử.

Ngay cả khi nâng hệ thống treo, LX 570 vẫn không khả quan, khoảng cách chỉ đủ vừa một ngón tay. Trong khi Land Cruiser có thể để vừa một bàn tay dù không cần nâng/hạ gầm.

Cách so sánh này cho thấy phần phía trước của LX 570 ảnh hưởng tới điểm tiếp xúc phía trước do cánh gió trước thấp hơn, đồng thời cũng gây khó khăn khi xe di chuyển.

Ở lốp xe phía sau bên phải - nơi chịu mức nén nhiều nhất, cả hai hệ thống treo của hai xe dường như không có nhiều sự khác biệt.

Nhưng vẫn có điểm khác biệt nhỏ khi đặt ngón tay ở phía trên lốp xe. Có thể dễ dàng đặt 3 ngón tay trên hốc chiếc LX 570, nhưng phải gập một ngón khi làm điều tương tự trên hốc Land Cruiser. Cả hai lốp xe được cho là có đường kính tổng thể giống nhau, nhưng bên hông của Land Cruiser cao hơn 38.1 mm. Vì thế độ nén xuống mặt đường sẽ nhiều hơn và thu hẹp khoảng trống nhỏ ở phía trên.

Bánh sau bên lái dường như không có nhiều khác biệt. LX570 dùng vành 20 inch, có tùy chọn lên 21 inch, lốp mỏng. Trong khi Land Cruiser đi cùng vành 18 inch và lốp béo. Mẫu xe của Toyota cho khả năng off-road tốt hơn với bộ bánh này.

Sự khác biệt về tính linh hoạt của hệ thống treo thể hiện rõ ràng nhất ở lốp phía trước, trong đó lốp của Land Cruiser nằm sâu hơn vào hốc bánh xe. Điều đó cũng chứng minh tại sao xe có thể di chuyển xa hơn trên đường thử.

Bài thử cho thấy, Toyota Land Cruiser là mẫu xe phù hợp chạy off-road, ngược lại, Lexus LX570 chỉ phù hợp đi trong phố hoặc leo lên vỉa hè. Gói trang bị Sport Package của LX570 đã thu hẹp góc tới ở phía trước khi hệ thống treo để chế độ bình thường và dù nâng hệ thống treo nhưng xe vẫn không thể vượt qua. Vì vậy, nếu có ý định đi trên đường off-road, chủ xe không nên trang bị Sport Package.

Minh Quân (Theo Autoblog)