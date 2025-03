So sánh công nghệ lái tự động của Tesla và xe Trung Quốc

Ngay sau khi Tesla đưa ra phần mềm hỗ trợ lái FSD tại Trung Quốc đã tạo làn sóng so sánh trên các mạng xã hội.

Sự ra mắt của hệ thống FSD (Full Self-Driving) của Tesla tại Trung Quốc tạo ra nhiều thảo luận sôi nổi. Nhiều người bàn luận về khả năng của hệ thống trên các con đường phức tạp tại Trung Quốc. Đặc biệt là khi Tesla huấn luyện hệ thống "FSD" bằng cách sử dụng các video có sẵn công khai.

Trang CarNewsChina tổng hợp một số thử nghiệm do các blogger cũng như giới truyền thông nước này thực hiện, so sánh hiệu suất của hệ thống FSD của Tesla so với ADAS từ Xpeng, Xiaomi, Li Auto, Smart và Volkswagen. Xe Tesla và các đối thủ cùng di chuyển trên cùng một con đường trong cùng điều kiện.

Tesla FSD và Xpeng Xpilot

So sánh do công ty truyền thông AutoLab có trụ sở ở Thượng Hải thực hiện. Các chuyên gia lái Tesla Model Y đời 2024 với phần mềm HW 4.0 V13.2.6 và Xpeng P7+ Long Range Max với XOS 5.5.4.8901. Hai xe được thử nghiệm trên một con đường vòng xuyến phức tạp có đèn giao thông.

Trong phân đoạn thử nghiệm đầu tiên, hai xe cần phải vào vòng xuyến, sau đó di chuyển đến lối ra đầu tiên. Cả hai dễ dàng vượt qua thử thách.

Trong bài kiểm tra thứ hai, Tesla và Xpeng phải đi ra khỏi vòng xuyến lớn hơn ở lối ra thứ hai.

Công nghệ lái tự động của Tesla được so sánh với xe Trung Quốc Một phần bài kiểm tra giữa Xpeng P7+ (trái) và Tesla Model Y để so sánh công nghệ lái tự động. Video: Wheel Living Room

Trong bài kiểm tra thứ ba, Model Y và P7+ cần phải di chuyển sang phía bên trái của ngã tư. Xpeng P7+ nhanh chóng chuyển làn sau khi rời khỏi vòng xuyến, hoàn thành bài kiểm tra. Tuy nhiên, Model Y chuyển làn muộn hơn, vì vậy tài xế phải ngắt quãng quá trình. Kết quả là chiếc SUV Tesla đã không vượt qua được bài kiểm tra. Theo video, Model Y không di chuyển sang bên trái đường vì có một xe cản trở ở bên trái.

Trong bài kiểm tra thứ tư, các xe đi vào vòng xoay và di chuyển đến lối ra thứ hai. Cả hai xe đều hoàn thành bài kiểm tra.

Tesla FSD và Xiaomi HyperOS

FSD V13 của Tesla Model Y so với HyperOS 1.5.5 của Xiaomi SU7. Các xe đi theo các lộ trình hơi khác nhau, mặc dù điểm bắt đầu và điểm đến giống nhau. Theo các chuyên gia thực hiện, họ đã cố gắng để các xe đi theo cùng một lộ trình, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt.

Trong suốt chặng đường, tài xế xe Xiaomi không tiếp quản quá trình lái xe, tức hệ thống tự điều khiển, và cho thấy tính ổn định cao của hệ thống hỗ trợ lái xe. Hơn nữa, tốc độ di chuyển trung bình của SU7 cao hơn của Tesla.

Tài xế của chiếc Model Y làm gián đoạn quá trình tự lái tổng cộng 6 lần. Trong lần đầu tiên, tài xế nắm quyền điều khiển để thay đổi lộ trình. Lần thứ hai, chiếc crossover của Mỹ bất ngờ chuyển làn, đi theo xe phía trước. Trong trường hợp thứ ba, xe Tesla không thực hiện được cú quay đầu và dừng khẩn cấp khiến tài xế phải tiếp quản.

Lần thứ tư, Model Y không thể chuyển làn do có một xe bên trái cản trở. Trường hợp này giống tình huống giữa Tesla và Xpeng. Đến lần thứ 5, tình huống tương tự xảy ra. Model Y không thể di chuyển sang làn bên trái, vì vậy tài xế phải điều khiển vô-lăng. Và lần thứ 6, chiếc Tesla cố đi vào làn đường dành cho xe đạp - vi phạm luật ở Trung Quốc. Nhìn chung, hệ thống ADAS của Xiaomi hoạt động tốt hơn.

Xe điện Tesla được thử thách tính năng lái tự động trên đường phố Trung Quốc. Ảnh: CarNewsChina

Tesla FSD và các hệ thống ADAS khác

Bài kiểm tra AutoLab dài nhất kéo dài hơn ba giờ, bao gồm Tesla Model Y V13 và Li Auto L9 AD Max V13. Cả hai xe đều gặp một số vấn đề trong quá trình kiểm tra. Tài xế Li Auto L9 tiếp quản quá trình lái xe 10 lần, còn tài xế Tesla Model Y phải kiểm soát 16 lần.

Một bài kiểm tra khác bao gồm Model Y V13 và Smart #5 với Smart OS 2.1.1 CN. Đến cuối chương trình phát sóng dài 1,5 giờ, tài xế của Smart #5 ngắt quãng quá trình lái xe 5 lần, trong khi tài xế Tesla là 9 lần.

Kết luận

Hầu hết các chuyên gia thực hiện các bài kiểm tra đều ấn tượng với khả năng của phiên bản FSD đầu tiên, xét đến những hạn chế trong việc thu thập/chuyển dữ liệu của Tesla tại Trung Quốc. Hệ thống hoạt động đặc biệt tốt trong các tình huống dễ dàng hơn như đường cao tốc và đường vành đai, nơi giao thông ít phức tạp hơn. Ngoài ra, FSD khá ấn tượng trong một số tình huống đô thị nhất định, nhưng hệ thống khá bảo thủ khi nhường đường cho người đi bộ trên vạch qua đường hoặc cho xe đỗ/xe đang đi tới.

Điểm yếu của hệ thống là không hiểu các quy tắc giao thông tại địa phương (chẳng hạn như không sử dụng làn đường dành cho xe đạp/lề đường khi rẽ) và việc sử dụng sai làn đường một cách ngẫu nhiên (ví dụ: đi thẳng ở làn đường chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải) hoặc điều hướng cho thấy xe ở một làn đường khi thực tế xe đang ở làn đường khác hoặc nhận thức sai về các vật thể (bóng bay màu đỏ làm đèn giao thông).

