So sánh chip A17 Pro và A16 Bionic

A17 Pro được cho là bản nâng cấp của A16 Bionic và có chung kiến trúc. Apple chỉ tập trung nâng cấp GPU, bộ nhớ đệm và khả năng máy học.

Ảnh minh họa chip xử lý A17 Pro và A16 Bionic. Ảnh: 9to5Mac

Thông số phần cứng

Apple cho biết A17 Pro là chip đầu tiên trong ngành sản xuất trên tiến trình 3nm. Mặc dù có 6 nhân CPU giống A16 Bionic, nó nhanh và mạnh hơn nhờ được cải tiến về thiết kế và kiến trúc vi mô. Theo Apple, A17 Pro là chip có hiệu năng đơn luồng nhanh nhất hiện nay trên smartphone.

GPU của A17 Pro được bổ sung thêm một nhân, lên 6 nhân so với 5 của A16 Bionic và được nâng cấp hiệu năng. Neural Engine trên A17 Pro vẫn giữ nguyên 16 nhân nhưng có tốc độ xử lý nhanh gấp đôi so với A16 Bionic.

A17 Pro A16 Bionic CPU 6-nhân 6-nhân GPU 6-nhân 5-nhân Neural Engine 16-nhân, xử lý 35 nghìn tỷ hoạt động mỗi giây 16-nhân, xử lý 17 nghìn tỷ hoạt động mỗi giây Memory 8GB 6GB Transistors 19 tỷ 16 tỷ Tiến trình sản xuất 3nm 4nm

Điểm Benchmark CPU

Apple công bố hiệu năng CPU của A17 Pro cao hơn 10% so với A16 Bionic. Tuy nhiên, trong kết quả kiểm tra bằng Geekbench, kết quả còn tốt hơn so với công bố của Apple. Theo đó, hiệu suất đơn lõi của A17 Pro cao hơn 16% so với A16 Bionic và đa lõi là cao hơn 13%. Thậm chí, A17 Pro còn có điểm hiệu năng đơn nhân cao hơn chip M1 dành cho PC, nhưng lại thấp hơn về hiệu năng đa nhân.

Điểm Geekbench của các đời chip A series.

A17 Pro A16 Bionic A15 Bionic Điểm đơn nhân 2914 2519 2183 Điểm đa nhân 7199 6367 5144

Hiệu suất CPU

Apple không chia sẻ so sánh hiệu suất giữa hai mẫu chip A17 Pro và A16 Bionic, nên có thể hiệu suất giữa hai mẫu chip này không chênh lệch hoặc thậm chí ngang nhau.

Tuy nhiên, chip xử lý của Apple vẫn được cho là CPU hiệu quả nhất dành cho thiết bị di động và có hiệu suất trên mỗi watt cao gấp 3 lần so với chip tốt nhất của đối thủ hiện có.

RAM

Trên iPhone 15 Pro và Pro Max, RAM 8 GB (cao hơn 2 GB so với thế hệ trước) cùng chip A17 Pro sẽ giúp tăng trải nghiệm người dùng. Máy sẽ khởi chạy hay chuyển đổi ứng dụng nhanh và mượt mà hơn so với iPhone 14 Pro và Pro Max vốn chỉ dùng RAM 6 GB và chip A16 Bionic. Mặc dù có RAM thấp hơn so với các smartphone Android, iPhone thường vượt trội so với các đối thủ do Apple có thể tinh chỉnh sự tương thích giữa phần cứng và phần mềm tối ưu hơn.

Hiệu năng GPU A17 Pro và A16

GPU của A17 Pro được cải tiến mạnh so với A16 Bionic ở ba khía cạnh: Hiệu năng và hiệu suất, khả năng chạy các ứng dụng phức tạp, tính năng render mới.

Về tốc độ xử lý, Apple cho biết GPU trên A17 Pro ở level chuyên nghiệp và thiết kế 6 nhân mới cho hiệu năng đồ họa nhanh hơn 20% so với A16. GPU này hoạt động tốt ngay cả khi chơi game trong thời gian dài nhờ các tính năng như tạo bóng dạng lưới.

Ray Tracing bằng phần cứng

Một nâng cấp lớn khác của GPU trên A17 Pro là tính năng Ray Tracing được tăng tốc bằng phần cứng nhờ đó mang lại đồ hoạt mượt mà hơn dù ở tốc độ khung hình cao. Tính năng Ray Tracing trên GPU của A17 Pro nhanh hơn 4 lần so với A16 Bionic. Để nhấn mạnh tính năng này, các nhà phát triển game như Capcom cho biết iPhone 15 Pro và Pro Max có thể chơi các game đòi hỏi GPU mạnh mẽ như Resident Evil 4 và Resident Evil Village.

Chuẩn truyền tải USB 3.2

Apple cho biết với chip A17 Pro hai mẫu iPhone 15 Pro và Pro Max có tốc độ truyền tải dữ liệu 10 Gb/giây của USB 3.2, nhanh hơn 20 so với tốc độ 480 Mb/giây của chuẩn USB 2.0 đang có trên iPhone 15 tiêu chuẩn sử dụng A16 Bionic hay các mẫu iPhone sử dụng cổng Lightning từ iPhone 14 trở về trước.

Tuy nhiên, iPad mini với chip A15 Bionic đã được trang bị cổng USB C chuẩn 3.2 với tốc độ 5 Gb/giây cao hơn nhiều so với iPhone 15 sử dụng chip A16 Bionic, do đó giới hạn về chuẩn truyền dữ liệu do chip xử lý chỉ là cách truyền thông của Apple.

Tổng kết

A17 Pro được sản xuất trên quy trình 3nm tiên tiến nhất hiện nay, đây cũng là bước nhảy vọt về công nghệ sản xuất chip kể từ quy trình 5nm năm 2020 sử dụng cho A14 Bionic. Tuy nhiên, A17 Pro không được đánh giá là một cải tiến lớn so với A16 Bionic.

Theo Revegnus, A17 Pro chỉ là phiên bản cải tiến của A16 Bionic thay vì được làm mới hoàn toàn. Trước đó, A15 Bionic có tên mã là H14 và A16 Bionic là H15. Theo quy ước đặt tên của Apple, A17 Pro nên có tên mã là H16, nhưng tên mã của chip mới trên iPhone 15 Pro lại là H15 Coll. Điều này cho thấy A17 Pro có kiến trúc chip tương tự A16 Bionic. Apple không thay đổi nhiều mà tối ưu bộ nhớ đệm, nâng cấp xung nhịp cũng như cải tiến GPU. Tên mã cũng cho thấy Apple không tập trung vào phát triển chip cho iPhone trong năm nay. Tuy nhiên, do A16 Bionic đã có hiệu năng và hiệu suất rất tốt, việc này được cho là hợp lý. Điều quan trọng nhất là A17 Pro vẫn nhanh hơn các chip Android tốt nhất hiện nay.