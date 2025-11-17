Số phận những 'nhân vật uy tín' bị Bất động sản Nhật Nam lợi dụng trong vụ lừa 5.000 tỷ

Cựu giảng viên Học viện Cảnh sát, cựu vụ phó, trung tá quân đội về hưu được mời làm cố vấn nhằm tăng uy tín cho Bất động sản Nhật Nam trong dụ tiền 21.000 người, song chính họ cũng bị lừa.

Trong cáo trạng vừa được VKSND Tối cao hoàn tất, bà Vũ Thị Thúy (42 tuổi, quê Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam), từng có tiền án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. 10 người khác là các lãnh đạo công ty cũng bị cáo buộc đồng phạm ở hành vi lừa đảo.

Chủ tịch Thúy và 10 người này đang bị cáo buộc sử dụng nhiều chiêu trò, lừa nhà đầu tư rót tiền vào những dự án thua lỗ, không có thật, trong 4 năm đã thu về hơn 9.100 tỷ đồng từ 21.700 người. Nhật Nam đã chi trả 4.100 tỷ đồng tiền gốc, còn lại gần 5.000 tỷ đồng đang bị quy kết là tiền chiếm đoạt từ lừa đảo.

Mô hình "huy động vốn" của bà Thúy có đầy đủ các yếu tố điển hình của một vụ lừa đảo đa cấp, trong lĩnh vực bất động sản: công ty không hoạt động hoặc hoạt động bết bát; hứa hẹn lợi nhuận lớn bất thường; quảng cáo, hội nghị rầm rộ đánh bóng tên tuổi; chia lợi nhuận, hoa hồng theo thang, và tiền "nhà đầu tư" góp không được dùng để đầu tư.

Tháng 7/2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với slogan: Tâm- Tầm- Tài- Trí - Tín, đăng ký vốn điều lệ 50 tỷ đồng song thực tế không ai góp vốn.

Từ nền tảng 0 đồng này, trong 3 năm tiếp theo, "hệ sinh thái" Nhật Nam phát sinh thêm 4 công ty, đều kê khai vốn điều lệ 100-500 tỷ. Thực tế không ai góp vốn, lập ra để làm "bình phong" cho bà Thúy và những người liên quan.

VKS xác định "miếng mồi" lợi nhuận lớn tới 168-192% sau 2 năm, được Nhật Nam treo để dụ dỗ các nhà đầu tư đổ tiền vào các dự án bất động sản không có thật.

Thu về hơn 9.100 tỷ song chỉ 204 tỷ đồng trong số này (2%) được dùng để "đầu tư". Bà Thúy bị xác định mua loạt đất nông nghiệp, đất 50 tại nhiều tỉnh, rầm rộ quảng cáo đang làm dự án lớn để bị hại yên tâm rót tiền.

"Công ty Nhật Nam cam kết đầu tư tiền vào công ty sẽ không bao giờ mất, nếu mất Vũ Thị Thúy sẽ đền", cáo trạng nêu.

Để "vở kịch" thêm sức thuyết phục với công chúng, giống như đa số các vụ lừa đảo đa cấp khác, bà chủ Nhật Nam cần một vài khuôn mặt uy tín, đứng ra bảo chứng cho công ty.

Những gương mặt uy tín

VKSND Tối cao xác định, hàng tháng hoặc nhân dịp các sự kiện như thành lập công ty, sinh nhật chủ tịch Thúy, lễ tết, công ty đều tổ chức các hội nghị, sự kiện rầm rộ tại Hà Nội, mời các "nhà đầu tư" đến tham dự, bố trí xe đưa đón, hỗ trợ một phần chi phí đi lại, ăn uống. Trong đó có hai hội nghị vào tháng 3 và tháng 7/2022 tại Trung tâm hội nghị quốc gia, thu hút hơn 5.000 người dự.

Bà Thúy lập ra một ban gọi là Ban Cố vấn, mời các cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Chính phủ, cũng đầu tư vào Nhật Nam. Họ sẽ có nhiệm vụ xuất hiện tại các sự kiện này để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty hoạt động kinh doanh tốt, trả lợi nhuận cao, nhằm tạo niềm tin cho nhiều người.

Cố vấn đầu tiên, được xác định với chức danh cố vấn pháp luật: ông Khổng, nguyên Giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, nghỉ hưu từ tháng 3/2020.

Ông ký 4 hợp đồng đầu tư với Nhật Nam, tổng 1,4 tỷ đồng thì được mời vào Ban cố vấn, trả lương tháng 15 triệu đồng không ký hợp đồng lao động. Từ tháng 8/2022, mức lương tăng lên 27 triệu đồng/tháng. Đến tháng 3/2023 công ty ngừng chi trả lương. Tổng số lương ông nhận là 456 triệu đồng.

Theo VKS, dù danh xưng là cố vấn pháp luật, nhưng ông không cố vấn, tư vấn gì về pháp luật cho công ty Nhật Nam. Bà Thúy chi sử dụng uy tín, nhân thân của ông để quảng cáo và yêu cầu ông phát biểu tại các hội nghị, đánh bóng tên tuổi cho công ty, "khẳng định Nhật Nam không phải công ty đa cấp", cáo trạng nêu.

Bản thân ông Khổng cũng tin tưởng vào các thông tin này, và còn ký thêm 12 hợp đồng đầu tư với công ty Nhật Nam với số tiền 4,26 tỷ đồng. Ông đã được nhận lại 2,5 tỷ, còn bị chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng.

Cố vấn thứ hai là cố vấn đối ngoại, ông Nguyễn, cựu giảng viên Đại học Luật Hà Nội, cựu vụ phó công tác tại Văn phòng chính phủ, nghỉ hưu năm 2017. Ông cũng ký 7 hợp đồng, rót vào Nhật Nam 3 tỷ đồng trước khi được mời làm cố vấn công ty, hưởng lương tháng 12 triệu đồng.

"Cơ duyên" đưa ông vào làm việc trong hệ thống đa cấp này đến vào cuối 2021 khi ông gặp chủ tịch Thúy tại trụ sở Công ty Nhật Nam. Bà Thúy cho ông xem các sổ đỏ của doanh nghiệp, giới thiệu các dự án bất động sản mà công ty tham gia và thuyết phục ông vào làm cố vấn.

Nhận lời mời, hưởng tổng lương 216 triệu đồng, ông Nguyễn theo yêu cầu của Thúy đã sử dụng uy tín bản thân, giới thiệu là danh xưng cố vấn đối ngoại Công ty Nhật Nam để phát biểu quảng bá các thông tin cho Nhật Nam tại các sự kiện do công ty tổ chức.

Ông quảng bá rằng lãnh đạo công ty có năng lực, tài sản đảm bảo của Nhật Nam sở hữu các quỹ đất trên toàn quốc, trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, không dùng thế chấp vay ngân hàng mà được dùng để đối ứng cho các khách hàng muốn thanh lý hợp đồng trước hạn.

Cũng giống cố vấn pháp luật, vị cố vấn đối ngoại này sau đó cũng ký thêm 11 hợp đồng. Tổng tiền của 18 hợp đồng ông đã nộp cho Nhật Nam là 5,1 tỷ đồng, hiện vẫn bị chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng. Vợ, con gái và bạn bè ông này cũng tin tưởng cố vấn, ký 12 hợp đồng tổng 6,25 tỷ đồng.

Cố vấn cuối cùng là ông Văn, trung tá quân đội, Phó ban của trường Sĩ quan lục quân 1, nghỉ hưu năm 2005. Ông biết công ty qua mạng xã hội, thấy trả lãi cao nên đến tìm hiểu ký 18 hợp đồng trị giá 3,6 tỷ đồng.

Ông được bà Thúy mời làm cố vấn với lương 8 triệu đồng mỗi tháng từ tháng 5/2021. Tổng số lương ông được nhận là 192 triệu đồng. Ngoài các nội dung đánh bóng tên tuổi cho Nhật Nam, ông cũng được yêu cầu truyền đạt nội dung "đầu tư vào công ty Nhật Nam ai mất tiền thì chủ tịch Thủy sẽ đền".

Ông cũng là cố vấn mất nhiều tiền nhất cho Nhật Nam, khi huy động 12 cá nhân gồm vợ, con gái, con rể và họ hàng ký thêm hàng chục hợp đồng, tổng trị giá 28 tỷ đồng. Từ đây, ông được công ty chia 170 triệu đồng hoa hồng. Song số tiền ông cùng vợ con bị Nhật Nam chiếm đoạt, lên tới 12 tỷ đồng

Nhật Nam quảng bá sở hữu nhiều dự án, bất động sản khắp nước song thực tế toàn là đất nông nghiệp, 50 năm, tổng chỉ 204 tỷ đồng, chưa đến 2% tiền thu từ nhà đầu tư, 9.100 tỷ. Ảnh: BĐS Nhật Nam

Tại cơ quan điều tra, ba vị cố vấn thừa nhận nội dung trên, khai dù thông tin Nhật Nam yêu cầu mình nói là chưa được kiểm chứng nhưng các ông vẫn giới thiệu, quảng cáo tốt cho công ty.

Thông tin cá nhân này phát biểu tại các hội nghị đều do bà Thủy và lãnh đạo công ty Nhật Nam cung cấp, ba ông không biết công ty kinh doanh có lãi hay lỗ, có dự án hay không có dự án. Song do từng ký hợp đồng đầu tư với công ty nên các ông đã tin tưởng.

Trong quá trình làm cố vấn, họ không tham mưu, cố vấn cho bà Thúy về phương thức, thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Bản thân các ông hưởng lợi, không biết bà Thúy dùng tiền thế nào.

"Các ông này tin rằng Thúy đầu tư kinh doanh thật nên bản thân và cùng gia đình đã ký hợp đồng đầu tư vào Nhật Nam", VKS nêu. Đến nay, họ vẫn bị công ty chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, do vậy, cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Cơ quan tố tụng đánh giá, quá trình điều tra cho thấy nhiều sơ hở, bất cập trong việc cấp phép hoạt động và quản lý việc hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động huy động vốn. Đây là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can. VKSND Hà Nội sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan có thể chế, chính sách, giải pháp khắc phục, phòng ngừa.

