Số phận những dự án của Hà Tây, Mê Linh sau khi về Hà Nội

Trong loạt dự án được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt trước khi sáp nhập về Hà Nội năm 2008, Splendora Bắc An Khánh là một trong số ít khu đô thị đã phát triển đồng bộ. Nằm ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội, sát trục đại lộ Thăng Long, giá bán bình quân mỗi m2 nhà thấp tầng tại đây hiện khoảng 150 triệu đồng, cũng thuộc nhóm cao nhất.

Dự án thuộc các xã An Khánh, Lại Yên, Song Phương, Vân Canh (huyện Hoài Đức) được khởi công vào tháng 4/2007 với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 2,6 tỷ USD, quy mô hơn 260 ha. Chủ đầu tư ban đầu là liên doanh Công ty TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh do Tổng công ty Vinaconex và Công ty Xây dựng Posco E&C (Hàn Quốc), mỗi bên sở hữu 50% vốn. Đến năm 2020, dự án về tay Công ty Địa ốc Phú Long.

Sau khi hoàn thành hai giai đoạn đầu với 4 block chung cư và hàng trăm căn nhà thấp tầng, biệt thự, khu đô thị này cũng đã phát triển được nhiều tiện ích như trường học, khu sinh hoạt thể thao, siêu thị, nhà hàng.

Đầu năm ngoái, Splendora Nam An Khánh được đổi tên thành Mailand Hanoi City. Cùng thời điểm, nhà phát triển bất động sản Singapore Keppel Land cũng ký thoả thuận với Phú Long để mua 49% cổ phần tại 3 khu đất (diện tích 14 ha) trong dự án với trị giá khoảng 120 triệu USD. Đến nay, Mailand Hanoi City vẫn đang tiếp tục phát triển các phân khu khác tại khu đô thị này.