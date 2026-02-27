Số phận bí ẩn của chủ mưu vụ trộm ngân hàng khét tiếng

AnhSuốt 17 tiếng đồng hồ, gã thợ điện nằm co trong lớp trần giả của Bank of America cầm theo chiếc kính viễn vọng bỏ túi, cây bút, tờ giấy và cái bô trẻ em.

Sự kiên nhẫn của Stuart Buckley cuối cùng cũng được đền đáp. Anh ta có thể ghi lại mật mã nhờ nhìn trộm qua một lỗ nhỏ trong lúc người quản lý mở kho tiền chỉ cách đó vài bước chân. Nhóm của Buckley sau đó gây ra một trong những vụ trộm ngân hàng lớn nhất thế giới.

Buckley, đóng vai trò tay trong, cho biết vụ trộm 8 triệu bảng Anh tại một chi nhánh Bank of America ở London vào năm 1975 lẽ ra phải là "phi vụ ngọt ngào nhất từ trước đến nay".

Thợ điện 26 tuổi này được tuyển dụng vào tòa nhà chi nhánh ngân hàng chỉ ba tháng sau khi mãn hạn tù 9 tháng vì tội tiêu thụ tài sản ăn cắp. Nhưng do không kiểm tra, các nhân viên ngân hàng đã không phát hiện tiền án của Buckley.

Buckley được giao chìa khóa tòa nhà sau khi giành được sự tin tưởng của cấp trên. Để ăn mừng, anh ta tổ chức một buổi nhậu với người bạn cũ và là tên tội phạm khét tiếng Frank Maple tại một quán rượu ở Nam London. Nhận ra Buckley là "tay trong hoàn hảo", Maple nhạy bén tập hợp một nhóm 8 người sẵn sàng thực hiện vụ trộm ngân hàng táo bạo. Vụ trộm được lên kế hoạch tại một chòi nghỉ trong công viên ở Berkeley Square, ngay trung tâm khu Mayfair.

Lúc này, Buckley được tự do đi lại khắp các chi nhánh của ngân hàng ở London và được tiếp cận hầu hết chìa khóa. Thậm chí, anh ta có thể tự do đi lại trong kho tiền của ngân hàng ở Mayfair trên đường Davies, chụp ảnh các ổ khóa và hệ thống báo động, đo độ dày của cửa kho tiền và ghi chép lại tất cả chi tiết về an ninh tại ngân hàng.

Chi nhánh Bank of America ở Mayfair. Ảnh: Daily Mail

Vụ trộm 'ngọt ngào hóa đắng cay'

Trong lần đầu hành động, nhóm trộm đã cố gắng khoan phá ổ khóa kho tiền nhưng không thành công. Nhờ Buckley tìm ra mật mã bằng cách trốn trong khoảng trống giữa hai lớp trần phía trên cửa kho tiền, cả nhóm bắt đầu lần trộm thứ hai.

Sau 18h ngày 24/4/1975, với chìa khóa trong tay và mật mã kho tiền khắc sâu trong trí nhớ, 8 người đàn ông mặc vest công sở bước vào Bank of America. Chỉ trong vài phút, nhóm đã mở được kho tiền và gom được số tiền mặt, trang sức và các vật phẩm có giá trị khác trị giá 8 triệu bảng Anh trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, "phi vụ ngọt ngào" nhanh chóng biến thành cay đắng khi một thành viên trong nhóm - tay cá độ William Gear - nhận vé phạt vì đỗ xe trên vạch vàng trong lúc trộm ngân hàng.

Hôm sau, Gear cất giấu chiến lợi phẩm rồi vội vã đi nộp phạt, đánh động tới cảnh sát và bị bắt giữ hai ngày sau đó. Các thám tử cũng nghi ngờ Buckley là tay trong nên tạm giữ để điều tra. Buckley cuối cùng đã tố cáo những thành viên còn lại của nhóm trong bản khai dài 75 trang, nhưng từ chối cung cấp bằng chứng chống lại kẻ chủ mưu.

Năm 1976, thẩm phán Alan King-Hamilton kết án tù tổng cộng hơn 100 năm cho 7 thành viên của nhóm trộm. Ông tuyên mức án dài nhất đối với những kẻ được coi là cầm đầu. Leonard Wilde, kẻ chuyên phá két sắt có biệt danh "Vua bẻ khóa", bị kết án 23 năm tù; Peter Colson, 32 tuổi, người buôn bán xe cũ, bị tuyên 21 năm tù. Buckey bị kết án 7 năm tù vì hợp tác với cảnh sát. Những thành viên khác bị kết án từ 3 đến 18 năm tù vì tội trộm cắp và tàng trữ tang vật.

Tuy nhiên, nhà chức trách chỉ thu hồi được 500.000 bảng Anh trong số tiền bị đánh cắp, còn 7,5 triệu bảng Anh (trị giá 100 triệu bảng Anh hiện nay) vẫn chưa được tìm thấy. Số tiền này đã biến mất cùng với kẻ chủ mưu, được thẩm phán xác định là Frank Maple.

Cuộc trốn chạy không hồi kết

Maple có ngoại hình cao lớn, tóc bạc, râu rậm, sống ở phía Nam London. Tay chơi này ăn mặc bảnh bao, lái những chiếc xe hơi tốc độ cao và sống trong những biệt thự sang trọng. Ngay sau vụ trộm, hắn bỏ lại vợ ở Anh để một mình trốn chạy sang Morocco - quốc gia châu Phi không có hiệp ước dẫn độ với Anh.

Maple bị bắt ở Tây Ban Nha năm 1976 nhưng đã trốn thoát ra nước ngoài. Một năm sau, hắn lại bị bắt ở Hy Lạp sau khi bị lần ra dấu vết tại một khách sạn hạng sang ở Athens.

Maple bị truy nã vì vụ trộm Bank of America, đồng thời bị buộc tội ăn cắp số trang sức trị giá 300.000 bảng Anh từ một cửa hàng ở London. Sau đó, hắn bị dẫn độ sang Áo và bị kết án ba năm tù vì một vụ trộm trang sức lớn tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp.

Sau khi chấp hành xong án phạt ở Áo, Maple được đưa trở lại Anh và ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Trung ương trên phố Old Bailey.

Năm 1982, Maple bị buộc tội liên quan đến vụ trộm Bank of America, nhưng được trắng án sau khi Buckley từ chối làm chứng chống lại hắn vì lo sợ cho tính mạng mình.

Frank Maple chưa bao giờ bị kết tội liên quan vụ trộm Bank of America. Ảnh: Keystone Pictures USA

Một năm sau, Maple, khi đó 44 tuổi, bị buộc tội nằm trong băng tội phạm khét tiếng ở London đã bắt cóc nhà tài chính giàu có người Anh Winston Skelley và vợ người Pháp của ông, Joelle, từ căn hộ sang trọng của họ ở quốc gia nhỏ bé Andorra.

Chúng cầm khẩu súng lục nòng dài, đe dọa đưa hai vợ chồng lên vùng núi gần đó và nếu không tuân theo yêu cầu, sẽ không ai nhìn thấy họ nữa.

Nhóm cướp giam giữ cặp đôi trong một khách sạn năm sao ở Marbella, ép họ ký nhượng chiếc du thuyền hạng sang trị giá 160.000 bảng Anh và chiếc Rolls-Royce. Sau vụ việc, chỉ có bốn kẻ cướp bị bắt. Maple và tên tội phạm khét tiếng Mickey Green nằm trong số những kẻ trốn thoát.

Green vốn cầm đầu băng đảng Wembley Mob chuyên cướp ngân hàng vào những năm 1970, nhưng chuyển sang buôn bán ma túy sau khi được trả tự do khỏi bản án 18 năm tù.

Green đã lẩn tránh cảnh sát trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ trong khi bị chính quyền Anh, Ba Lan, Pháp, Morocco, Hà Lan và Ireland truy nã vì nhiều tội danh. Cảnh sát Ireland đã tịch thu hơn 600.000 bảng Anh tài sản của Green, số tiền mà hắn bỏ lại khi buộc phải bỏ trốn trong đêm cùng bạn gái 21 tuổi.

Green sống phần đời còn lại ở miền nam Tây Ban Nha trước khi chết vì ung thư vào năm 2020. Còn Maple dường như đã biến mất không dấu vết cùng với chiến lợi phẩm vụ trộm ngân hàng.

Thời nay, những vụ trộm táo bạo như vụ trộm của Maple và đồng bọn năm 1975 ngày càng hiếm. Howard Sounes, chuyên gia về tội phạm và tác giả cuốn sách Heist, gọi trộm cướp ngân hàng là "tội ác của quá khứ".

"Ngày nay, bạn thấy các vụ cướp quy mô lớn ít hơn nhiều vì lượng tiền giấy sử dụng ít hơn. Chúng ta sử dụng thẻ tín dụng và ngân hàng điện tử nên tiền mặt không còn phổ biến như trước nữa. Việc đánh cắp tiền mặt cũng là một rủi ro lớn, và nếu bạn ăn cắp hàng triệu bảng Anh thì việc tiêu xài số tiền đó sẽ rất khó khăn", ông Sounes nói.

Theo ông Sounes, trong thời đại này, lừa đảo trực tuyến phổ biến hơn, nhưng đề tài này không mấy hấp dẫn đối với phim ảnh và sách báo. "Mọi người thích đọc về các vụ cướp ngân hàng vì chúng kịch tính, cuốn hút. Còn giao dịch ngân hàng trực tuyến thì không thú vị bằng", ông nói.

Tuệ Anh (theo Daily Mirror, Metro)