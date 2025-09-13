Số người trăm tuổi ở Nhật cao chưa từng thấy, các cụ bà áp đảo

Số người Nhật Bản trên 100 tuổi tăng lên mức cao kỷ lục, gần 100.000 cụ, trong đó gần 90% là phụ nữ.

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 12/9 thông báo số công dân trên 100 tuổi ở nước này đạt 99.763 người tính đến tháng 9, duy trì đà tăng trong 55 năm liên tiếp và là mức cao chưa từng thấy.

Trong số gần 100.000 người trên 100 tuổi ở Nhật, các cụ bà chiếm tới 88%. Người cao tuổi nhất là cụ bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, đến từ ngoại ô thành phố Nara. Người đàn ông cao tuổi nhất là cụ ông Kiyotaka Mizuno, 111 tuổi, đến từ thành phố ven biển Iwata.

Bộ trưởng Y tế Takamaro Fukoka đã chúc mừng 87.748 cụ bà, 11.979 cụ ông thọ trăm tuổi và bày tỏ "biết ơn sâu sắc vì những đóng góp to lớn của họ trong phát triển xã hội nhiều năm qua".

Người cao tuổi Nhật Bản dự lễ hội ở Fukuoka, năm 2023. Ảnh: AFP

Người Nhật Bản có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Nước này cũng là một trong những xã hội già hóa nhanh nhất, cũng như tỷ lệ sinh thấp nhất.

Vào những năm 1960, Nhật Bản có tỷ lệ dân trên 100 tuổi thấp nhất trong các nước G7. Khi chính phủ bắt đầu khảo sát năm 1963, nước này chỉ ghi nhận 153 người trên 100 tuổi. Con số này tăng lên 1.000 cụ vào năm 1981 và đạt 10.000 năm 1998.

Theo truyền thông phương Tây, người Nhật có tuổi thọ cao do chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì hoạt động thể chất khi về già, có tỷ lệ béo phì thấp, ít gặp các bệnh về tim mạch, ung thư.

Đức Trung (Theo BBC, Mainichi)