Số người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Tháp lên 148

Chi cục Vệ sinh an toàn Thực phẩm tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 148 người đau bụng, nôn, đi ngoài nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì kẹp thịt.

Chiều 12/8, ông Võ Minh Phục, Trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, cho biết số bệnh nhân trên bao gồm 20 công nhân Công ty may Thái Dương nghi ngộ độc sau ăn bánh mì Hồng Ngọc 12 ở thành phố Hồng Ngự hôm 6/8. Từ đó đến chiều nay, nhiều người dân lần lượt nhập viện với triệu chứng tương tự, điểm chung là xuất hiện bất thường sau khi ăn bánh mì. Tuy nhiên hiện chưa rõ 128 người nghi ngộ độc (trừ 20 công nhân) có ăn bánh mì mua tại tiệm Hồng Ngọc 12 không.

Bác sĩ nghi các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, hiện sức khỏe họ ổn định, có 21 người đã xuất viện.

Bà Võ Thị Thắm, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, cho biết ngày 6/8 bà được người quen cho bánh mì. Bà ăn 2 ổ kẹp pate gan, chả lụa, dưa chua, đến chiều bị đau bụng, sốt, tiêu chảy. "Lúc ăn tôi không thấy có mùi hay vị bất thường", bà nói, miêu tả "hai hôm trước tiêu chảy dậy không nổi".

Lực lượng chức năng đang điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm tìm nguyên nhân. Hiện tiệm bánh mì Hồng Ngọc 12 đã bị đình chỉ hoạt động.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm, ngày 12/8. Ảnh: Nguyễn Khánh

6 ngày trước, Công ty may Thái Dương mua 33 ổ bánh mì của tiệm bánh mì Hồng Ngọc số 12 cho công nhân tăng ca ăn khuya. Tổng cộng 30 công nhân đã ăn bánh mì. Sáng hôm sau, 20 công nhân phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc, 10 công nhân khác xin nghỉ làm việc do không khỏe.

Hồng Ngọc là thương hiệu bánh mì được quảng cáo có hơn 100 cơ sở ở miền Tây. Tại Đồng Tháp, ngoài cửa hàng ở TP Hồng Ngự, thương hiệu này còn có tại Cao Lãnh và Sa Đéc.

Ngọc Tài