Số người già đột quỵ, trẻ nhỏ viêm phổi tăng do giao mùa

Hà NộiGiao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột khiến số ca đột quỵ, viêm phổi, cúm A ở người già và trẻ nhỏ tăng, nhiều trường hợp nhập viện khi nguy kịch.

Vài tuần gần đây, các bệnh viện lớn tại Hà Nội đồng loạt ghi nhận lượng bệnh nhân tăng đột biến. Tại Bệnh viện Hữu Nghị, trung bình mỗi ngày khoa Cấp cứu tiếp nhận 30-40 ca, gấp nhiều lần so với trước, chủ yếu là các bệnh lý hô hấp và tim mạch. Bác sĩ Vũ Đức Long, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, cho biết có ngày cao điểm bệnh viện tiếp nhận tới 5 ca đột quỵ, trong khi trước đây con số này chỉ là 1-2 ca sau vài ngày.

Tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc, cho biết số ca nhập viện ăng 10% trong tuần qua, từ 50-55 ca lên đến 60 ca mỗi ngày. Các bệnh viện khác như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ghi nhận tình hình tương tự.

Bác sĩ điều trị cho một bệnh nhi biến chứng cúm A. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đã diễn biến nặng. Như cụ ông 92 tuổi, 6 giờ sáng được người nhà phát hiện có triệu chứng bất thường như lơ mơ, giảm ý thức nên đưa vào viện cấp cứu. Kết quả chụp chiếu chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ. Tuy nhiên, bác sĩ Long nhận định do tuổi cao và sức đề kháng kém, việc điều trị tái tưới máu cho bệnh nhân dự kiến khó khăn hơn. Hoặc cụ ông 95 tuổi mệt nhiều, khó thở nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị. Khi nhập viện, ông suy hô hấp rất nặng, kết quả test cúm A dương tính. Bệnh nhân được theo dõi viêm phổi, điều trị bằng hai loại kháng sinh kết hợp, song do tình trạng nặng, dự kiến phải thở máy.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, gần 50 bệnh nhân cúm A đang được điều trị, phần lớn là trẻ em. Một bệnh nhi 16 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho có đờm, mệt lả. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính cúm A, X-quang phổi có dấu hiệu bội nhiễm vi khuẩn nặng, bạch cầu tăng cao gấp 10 lần bình thường. Bác sĩ nhận định nếu không can thiệp sớm, bệnh nhi có nguy cơ suy hô hấp cấp.

Nguyên nhân chính được xác định là thời tiết "ẩm ương", nhiệt độ thay đổi thất thường khiến cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, không kịp thích ứng. "Thời tiết lạnh làm mạch máu co lại, dẫn đến tăng huyết áp và dễ hình thành cục máu đông. Nguy cơ đột quỵ có thể tăng đến 80% khi nhiệt độ giảm sâu", bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, lý giải.

Theo các chuyên gia, dù mùa đông không đến sớm hơn so với chu kỳ nhiều năm, nhưng ba đợt không khí lạnh cường độ mạnh ngay trong tháng 10 đã khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, tạo cảm giác lạnh rõ rệt hơn hẳn các năm gần đây. Hiện tượng La Nina xuất hiện sớm đã gây ra các đợt rét đậm kèm theo mưa ẩm và sương mù kéo dài, khác với kiểu rét khô thường thấy.

Một cụ ông điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị. Ảnh: Thúy Quỳnh

Các bác sĩ nhận định nhiều người dân còn chủ quan, không chú ý giữ ấm cơ thể hoặc đeo khẩu trang khi ra ngoài. Đây là một trong những yếu tố khiến bệnh dễ khởi phát.

Để phòng ngừa, người cao tuổi và người có bệnh nền cần tuyệt đối giữ ấm, hạn chế ra ngoài khi trời lạnh, đặc biệt vào sáng sớm. Chế độ dinh dưỡng cần được tăng cường để nâng cao sức đề kháng. Mọi người không nên tắm quá khuya, nên dùng nước ấm và rút ngắn thời gian tắm. Để phòng bệnh chủ động, người dân nên tiêm vaccine phòng cúm hàng năm, thường xuyên rửa tay và đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Thúy Quỳnh