Số người chết vì nCoV tại Mỹ vượt 25.000

Mỹ ghi nhận thêm 1.957 người chết vì nCoV, nâng số ca tử vong tại nước này lên 25.575, trong đó New York vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm nCoV tại Mỹ tăng thêm 21.310, lên 602.989, trong đó 46.515 người đã bình phục. Tổng số xét nghiệm Mỹ đã thực hiện đạt gần 3 triệu.

Nhân viên y tế tiếp nhận bệnh nhân tại một trung tâm y tế ở thành phố New York, Mỹ hôm 12/4. Ảnh: AFP.

Thống đốc New York Andrew Cuomo hôm 14/4 cho biết bang này ghi nhận thêm 778 người chết vì nCoV trong vòng 24 giờ, cao hơn so với 671 người vào ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong ở New York lên 10.834.

Tuy nhiên, Cuomo cho hay tốc độ lây nhiễm tiếp tục chậm lại, tỷ lệ trung bình người nhập viện và phải đặt nội khí quản cũng giảm xuống. Ông nói thêm rằng số ca nhập viện mới hôm 13/4 là khoảng 1.600, thấp hơn nhiều so với hơn 3.400 ca ghi nhận hồi đầu tháng 4.

"Tỷ lệ nhiễm bệnh đang giảm. Chúng tôi đang thay đổi đường cong mỗi ngày và chứng minh rằng chúng tôi kiểm soát virus, virus không kiểm soát chúng tôi", Cuomo phát biểu. Trước đó, ông thông báo kế hoạch mở cửa lại New York dần dần và tuyên bố "điều tồi tệ nhất đã qua".

Song trong bài phỏng vấn hôm qua, Cuomo nói ông sẽ không tuân theo nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh mở cửa lại New York "theo cách gây nguy hiểm tới sức khỏe người dân trong bang". Trump trước đó tuyên bố ông có "thẩm quyền tối cao" để quyết định khi nào các bang cần cho doanh nghiệp mở cửa trở lại, chứ không phải chính quyền địa phương.

Ánh Ngọc (Theo JHU, AFP)