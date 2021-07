Số người chết vì mưa lũ ở Trung Quốc tăng lên 25

Ít nhất 25 người thiệt mạng sau khi mưa lớn "nghìn năm có một" gây lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc.

Ít nhất 25 người chết và khoảng 1,2 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nghiêm trọng tại tỉnh Hà Nam, giới chức địa phương cho biết tại cuộc họp báo hôm nay. Ít nhất 7 người vẫn mất tích. Nhiều khu vực của tỉnh bị nhấn chìm.

Trước đó, Văn phòng Thông tin tỉnh hà Nam cho biết có 4 người chết ở thành phố Củng Nghĩa, nằm bên bờ sông Hoàng Hà và 12 người chết vì mắc kẹt trong tàu điện ngầm ở thủ phủ Trịnh Châu ngày 20/7. Nhiều tòa nhà và công trình ở cả hai thành phố bị đổ sập vì mưa lớn.

Nhiều ô tô hư hỏng vì nước lũ ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam hôm 21/7. Ảnh: AFP.

Video trên mạng xã hội hôm 20/7 cho thấy những hành khách trong một chuyến tàu bị ngập trong nước lũ sâu đến ngực, trong khi một nhà ga tàu điện ngầm biến thành biển nước.

"Nước ngập tới ngực tôi", một người sống sót viết trên mạng xã hội. "Tôi thực sự sợ hãi, nhưng điều sợ nhất không phải là nước mà là nguồn oxy cạn dần trong khoang tàu".

Do mưa lớn, giới chức đã tạm dừng dịch vụ xe buýt do phương tiện này chạy bằng động cơ điện, theo một cư dân Trịnh Châu họ Guo, người đã phải ngủ lại văn phòng. "Đó là lý do nhiều người đi tàu điện ngầm và thảm kịch đã xảy ra", Guo nói.

Bên trong tàu điện ngầm bị ngập vì mưa lũ ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam hôm 20/7. Video: The Star.

Dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở tỉnh Hà Nam trong ba ngày tới và quân đội Trung Quốc đã điều động hơn 3.000 binh sĩ, nhân viên hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Cuộc sống của hàng triệu người ở tỉnh Hà Nam, với dân số khoảng 100 triệu người, đã bị đảo lộn do mùa mưa bất thường, khiến mực nước của một số con sông ở lưu vực sông Hoàng Hà dâng cao.

Các nhà khoa học nhận định lượng mưa kỷ lục ở Trung Quốc những ngày qua có liên quan đến tình trạng nóng lên toàn cầu, tương tự các đợt nắng nóng kỷ lục ở Mỹ, Canada và lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Âu gần đây.

