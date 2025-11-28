Số người chết vì lũ lụt ở Indonesia tăng lên 174 người

Quan chức phụ trách thảm họa Indonesia cho hay số người chết vì lũ lụt và lở đất trên đảo Sumatra miền tây nước này đã tăng lên 174.

Ông Suharyanto, giám đốc Cơ quan Khắc phục Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết đã ghi nhận 116 người thiệt mạng tại tỉnh Bắc Sumatra, 35 người ở tỉnh Aceh và 23 người ở Tây Sumatra tính đến chiều nay. Ngoài ra, gần 80 người mất tích, riêng ở tỉnh Bắc Sumatra là 42 người.

Quan chức này cảnh báo số thương vong vì lũ lụt và lở đất có thể tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Ferry Walintukan, phát ngôn viên cảnh sát Bắc Sumatra, cho biết giới chức đang tập trung vào hoạt động "sơ tán và cung cấp hỗ trợ", dù việc tiếp cận một số khu vực gặp khó khăn và thông tin liên lạc vẫn bị cắt đứt.

Lực lượng cứu hộ bám dây thừng vượt qua dòng nước lũ để giải cứu người dân ở Padang, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia ngày 27/11. Ảnh: AFP

Misniati, cư dân tỉnh Tây Sumatra, kể cô thấy đường ngập khi trở về từ buổi cầu nguyện sáng sớm tại một nhà thờ Hồi giáo. "Tôi cố gắng chạy về nhà để báo cho chồng trong khi nước đã dâng lên đến thắt lưng tôi", cô nói, thêm rằng khi về đến nhà, nước đã cao tới ngực.

Mưa lớn vì gió mùa và bão đã nhấn chìm nhiều khu vực ở ba quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Tổng số người thiệt mạng vì mưa bão ở ba quốc gia đã tăng lên hơn 300 người.

Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat cho biết ít nhất 145 người thiệt mạng ở miền nam nước này. Songkhla là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khiến nhà xác bệnh viện Songklanagarind quá tải và phải dùng xe lạnh.

Kamban Wongpanya, cư dân 67 tuổi ở thành phố Hat Yai của tỉnh này, cho hay "nước dâng đến tầng hai nhà". Các đội cứu hộ phải dùng thuyền để giải cứu người dân bị mắc kẹt.

Tại Malaysia, hai người thiệt mạng khi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía bắc bang Perlis.

Thanh Tâm (Theo AFP)