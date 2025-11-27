Số người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 83

Giới chức Hong Kong thông báo số người thiệt mạng trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court đã tăng lên 83 và còn khoảng 270 người mất tích.

Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết tính đến đêm nay, ít nhất 83 người đã thiệt mạng trong vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, khiến thảm kịch này trở thành vụ hỏa hoạn chết chóc nhất trong lịch sử đặc khu.

76 người bị thương, trong đó có 11 lính cứu hỏa, và khoảng 270 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hỏa nhận được gần 350 cuộc gọi cầu cứu, song chưa thể tiếp cận 50 trường hợp trong số đó.

19 giờ hỏa hoạn thiêu đốt khu chung cư Hong Kong Đám cháy bao trùm khu chung cư ở Hong Kong ngày 26/11. Video: Reuters

Phần lớn đám cháy dữ dội đã được kiểm soát, nhưng lính cứu hỏa chưa thể dập lửa ở các tầng trên tại 3 tòa nhà trong cụm chung cư. Công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục diễn ra ở hiện trường. Một người đàn ông được giải cứu từ cầu thang tầng 16 của tòa Wang Tao, hơn 27 giờ sau khi đám cháy bùng phát.

Lính cứu hỏa phải vật lộn với sức nóng và khói dày đặc để tiếp cận những cư dân nghi mắc kẹt ở các tầng cao.

Bà Ng, 52 tuổi, đau khổ cầm ảnh tốt nghiệp của con gái trong lúc chờ đợi tin tức. "Hai bố con vẫn chưa ra ngoài. Lính cứu hỏa không đủ nước để cứu tòa nhà của chúng tôi", bà nói.

Người dân ngóng về những tòa chung cư bị lửa thiêu rụi tại quận Đại Bộ, Hong Kong đêm 27/11. Ảnh: AFP

Trưởng đặc khu Hong Kong John Lee thông báo chính quyền sẽ hủy bỏ hoặc hoãn tất cả lễ kỷ niệm, hạn chế tối đa sự kiện công cộng để tập trung vào công tác cứu nạn. Chính quyền đặc khu sẽ hỗ trợ 10.000 đôla Hong Kong (gần 1.300 USD) cho tất cả hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhằm giúp họ giải quyết "những nhu cầu cấp thiết nhất".

Giới chức cũng thành lập quỹ giúp đỡ, trong đó chính quyền đóng góp 300 triệu đôla Hong Kong (38,5 triệu USD), đồng thời kêu gọi người dân chung tay. Nhiều công ty và tập đoàn lớn ở Trung Quốc đã công bố khoản quyên góp.

Huyền Lê (Theo Reuters, SCMP, HKFP)