Số người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 146

Số người thiệt mạng trong vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court tăng lên 146, khi giới chức tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các tòa nhà.

Cảnh sát cấp cao Karen Tsang Shuk-yin phụ trách đội điều tra thương vong cho biết thêm 30 thi thể được phát hiện tại hiện trường vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court ở quận Đại Bộ, Hong Kong hôm nay và "dự kiến thêm nhiều nạn nhân sẽ được tìm thấy".

Phần lớn thi thể trong số đó được phát hiện tại tòa Wang Tai, một trong 8 tòa nhà tại khu Wang Fuk Court. Đám cháy khởi phát tại tòa Wang Cheong, tiếp đó lan sang Wang Tai rồi tới các tòa khác theo hệ thống giàn giáo tre.

"Tính đến 16h, số nạn nhân tử vong đã tăng lên 146. Chúng tôi đang chạy đua với thời gian để hoàn thành công việc", bà Tsang cho hay, thêm rằng 79 người bị thương.

Cheng Ka-chun, cảnh sát cấp cao phụ trách đội xác định nạn nhân, cho biết các thi thể được tìm thấy bên trong căn hộ, trên cầu thang, hành lang và thậm chí trên mái nhà. Việc tìm kiếm rất khó khăn do thiếu ánh sáng và các nhân viên cứu hộ phải sử dụng đèn pha, đèn pin.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy cụm chung cư Wang Fuk Court tại khu vực tưởng niệm ngày 29/11. Ảnh: AFP

Giới chức cho hay khoảng 40 người mất tích trong vụ cháy và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm họ. Toàn bộ quá trình tìm kiếm trong các tòa nhà bị cháy có thể mất khoảng 2-4 tuần.

Cụm chung cư Wang Fuk Court, gồm khoảng 2.000 căn hộ, bắt đầu bốc cháy chiều 26/11 và kéo dài khoảng 40 tiếng. Đây là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất tại Hong Kong trong vài thập kỷ gần đây.

Hong Kong tuyên bố để tang ba ngày, bắt đầu từ 29/11, để tưởng niệm nạn nhân. Trụ sở chính quyền, văn phòng làm việc sẽ treo cờ rủ tới ngày 1/12.

Giám đốc Sở An ninh Hong Kong Chris Tang cho biết dựa trên thông tin sơ bộ, giới chức tin đám cháy bắt đầu từ lưới an toàn phía ngoài các tầng thấp của tòa nhà và nhanh chóng lan lên trên do các tấm xốp bốc cháy, ảnh hưởng đến nhiều tầng.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt 11 người với cáo buộc tham nhũng và ngộ sát trong dự án cải tạo cụm chung cư Wang Fuk Court trị giá 330 triệu đôla Hong Kong (hơn 42 triệu USD).

Huyền Lê (Theo Reuters, SCMP)