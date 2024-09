Số người chết do lũ lụt ở Myanmar tăng lên 74

Lũ lụt sau bão ở Myanmar đã khiến ít nhất 74 người chết, giữa lúc chính quyền quân sự kêu gọi viện trợ quốc tế.

Tờ Global New Light of Myanmar, do chính quyền quân sự Myanmar quản lý, ngày 15/9 cho biết nước này đã ghi nhận 74 trường hợp thiệt mạng và 89 người mất tích do lũ lụt, trong lúc giới chức đang nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân.

Lũ lụt cũng phá hủy hơn 65.000 ngôi nhà và 5 con đập, gây thêm khó khăn cho quốc gia đang chịu ảnh hưởng sau đảo chính năm 2021 cùng các cuộc đụng độ với phiến quân gần đây.

Chính quyền quân sự Myanmar ngày 13/9 cho biết số người chết là 33 người và hơn 235.000 người phải sơ tán. Nhiều diện tích đất nông nghiệp cũng bị ngập, trong đó có khu vực quanh thủ đô Naypyidaw. Giới chức còn cảnh báo về nguy cơ sạt lở đất ở các vùng đồi núi, nhưng quá trình thông báo cho cư dân trở nên khó khăn do cầu đường hư hại và kết nối điện thoại, Internet gián đoạn.

Người dân chịu ảnh hưởng từ lũ lụt chờ thuyền cứu hộ ở Taungoo, vùng Bago, Myanmar, ngày 14/9. Ảnh: AFP

Theo truyền thông Myanmar, mực nước các sông Sittaung và Bago chảy qua miền trung và nam đất nước vẫn ở mức nguy hiểm, nhưng được dụ báo sẽ giảm trong những ngày tới.

Chính quyền Myanmar đã mở cửa 82 trung tâm cứu trợ để làm nơi trú ẩn cho những người dân phải sơ tán. Giới chức cũng kêu gọi quốc tế viện trợ, nhằm ứng phó trận lũ lụt nghiêm trọng. Đây được coi là động thái hiếm hoi, bởi chính quyền quân sự Myanmar từng nhiều lần từ chối viện trợ nhân đạo từ nước ngoài.

Các đợt mưa lớn theo mùa thường gây ảnh hưởng ở Đông Nam Á hàng năm, nhưng biến đổi khí hậu đang tạo ra các kiểu thời tiết cực đoan, khiến những trận lũ lụt nghiêm trọng có nguy cơ xảy ra nhiều hơn. Theo nghiên cứu được công bố hồi tháng 7, biến đổi khí hậu đang khiến bão hình thành gần bờ biển, mạnh lên nhanh và càn quét đất liền lâu hơn.

Ngọc Ánh (Theo AFP)