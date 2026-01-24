Số ngân hàng lãi trên 30.000 tỷ đồng nhiều chưa từng thấy

Các ngân hàng chưa công bố đầy đủ báo cáo tài chính quý IV/2025 nhưng số ngân hàng lãi trên 30.000 tỷ đồng đã tăng gấp đôi năm trước đó.

Năm 2022, hệ thống ngân hàng Việt Nam lần đầu chứng kiến một đơn vị có lãi trên 30.000 tỷ đồng là Vietcombank. Đến năm 2024, bảng xếp hạng này có thêm hai cái tên là VietinBank và BIDV.

Tuy nhiên, tính đến ngày 23/1, số nhà băng lãi trên 30.000 tỷ đồng trong năm 2025 đã là 6, gấp đôi so với năm ngoái. Trong một sự kiện, lãnh đạo VietinBank cho biết lợi nhuận trước thuế của nhà băng trong năm 2025 ước đạt 41.000 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2024. Đây là năm VietinBank lãi lớn nhất trong lịch sử hoạt động.

BIDV và Vietcombank, hai ngân hàng trong nhóm "Big 4", cũng công bố mức lợi nhuận kỷ lục trong năm nay, lần lượt đạt 36.000 tỷ đồng và 45.000 tỷ đồng. Ở khối tư nhân, ba nhà băng lớn nhất trong nhóm gồm MB, VPBank và Techcombank có lần đầu lãi trên 30.000 tỷ đồng.

"Câu lạc bộ" 30.000 tỷ đồng của ngành ngân hàng có thể chưa dừng lại ở con số 6. Agirbank, một ngân hàng trong nhóm "Big4", vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh của năm 2025. Một số đơn vị lớn trong ngành như HDBank, ACB hay SHB, cũng chưa đưa ra con số cụ thể, nhưng có thể tiệm cận mức trên.

Nhìn từ báo cáo tài chính quý IV/2025 của VPBank, lợi nhuận của nhà băng này tăng trưởng nhờ tổng doanh thu hoạt động cải thiện 20%, lên 74.653 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần, chỉ số biểu thị cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của một ngân hàng, đạt 58.662 tỷ đồng, tăng 16%.

Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán của VPBank gấp 4,3 lần năm ngoái, đạt 1.566 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí dự phòng rủi ro các khoản cho vay của nhà băng này còn giảm 9% về gần 25.400 tỷ đồng.

Điều tương tự cũng diễn ra tại ngân hàng của ông Hồ Hùng Anh. Bà Bùi Thu Thủy, Giám đốc Cao cấp, Quản trị tài chính doanh nghiệp Techcombank, cho biết việc tổng thu nhập hoạt động (TOI) cải thiện cùng việc kiểm soát chặt chi phí giúp lợi nhuận của Techcombank tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025.

Trong năm 2025, TOI của Techcombank cao hơn 14% so với năm trước đó, đạt gần 53.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng chậm hơn doanh thu, chỉ 7%.

Không chỉ các "ông lớn", một số nhà băng quy mô nhỏ hơn như LPBank, SeaBank, Nam A Bank, ABBank cũng báo lãi tăng hàng chục đến hàng trăm phần trăm. Chứng khoán MB (MBS) ước tính lợi nhuận ngành này năm 2025 đã tăng khoảng 16% so với năm 2024.

Lý giải về nguyên nhân các ngân hàng lãi lớn năm 2025, ông Bùi Duy Khoa, Phó phòng Phân tích Nghiên cứu Chứng khoán BIDV, cho rằng việc tăng trưởng tín dụng trên toàn hệ thống đạt mức cao nhất nhiều năm là yếu tố quan trọng nhất. "Mức tăng trưởng tín dụng cao cho thấy các ngân hàng "bội thu " từ hoạt động cho vay - một trong những mảng kinh doanh chính ", ông Khoa nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám Khối tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS), nhận định dư nợ cho vay toàn hệ thống ngân hàng cải thiện năm qua giúp thu nhập lãi thuần của các đơn vị tăng trưởng. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 19%, cao nhất trong một thập kỷ.

Nhân viên ngân hàng kiểm đếm tiền tại phòng giao dịch. Ảnh: Thanh Tùng

Dự báo về tiềm năng của các ngân hàng trong năm 2026, Chứng khoán Vietcap nhận định lợi nhuận sau thuế có tiếp tục nhích 19,5%. Bộ phận phân tích này nhận định kết quả trên được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng tín dụng trên toàn hệ thống dự báo khoảng 17,8% năm 2026, cao hơn năm 2025 và mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước là 15%.

Năm 2026, Quốc hội giao chỉ tiêu GDP tăng 10%. Từ mục tiêu trên, Vietcap cho rằng cơ quan quản lý sẽ tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ, giúp tăng trưởng tín dụng đạt mức cao. Ngoài ra, nhu cầu mua nhà của người dân vẫn ở còn lớn, nên họ sẽ tiếp tục vay với mục tiêu "an cư".

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm cũng cho rằng mức tăng trưởng tín dụng năm nay có thể cao hơn kế hoạch cơ quan quản lý đặt ra, quanh 17%. "Tôi cho rằng lợi nhuận của các ngân hàng có nhích 18% trong năm nay, nhờ việc tín dụng tiếp tục tăng cao hơn chỉ tiêu đề ra", ông Tâm nói.

Chuyên gia của TVS chia sẻ thêm thu nhập ngoài lãi cũng sẽ đóng góp tích vào kết quả chung của các ngân hàng. Điều này có được nhờ mảng chứng khoán kinh doanh tiếp tục khả quan khi thị trường được dự báo đi lên.

Chứng khoán SSI ước tính VN-index - chỉ số đại diện cho chứng khoán Việt Nam - có thể chạm mốc 2.120 điểm vào cuối năm, tăng 18,8% so với năm 2025. Còn Chứng khoán Vietcombank nhận định chỉ số này có thể lên gần 2.300 điểm

Tuy nhiên, ông Bùi Duy Khoa lại cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngân hàng có thể giảm tốc năm nay. Ông nhận định dư nợ tại nhiều ngân hàng chỉ có thể nhích khoảng 13%, thấp hơn mục tiêu của cơ quan quản lý do việc siết cho vay bất động sản.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến cuối năm 2025, số tiền hệ thống ngân hàng cho vay với lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 11% dư nợ trong nền kinh tế. Tuy nhiên, ngày 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ, làm méo mó thị trường. Nhà điều hành cũng cần có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng rót vào địa ốc.

Trọng Hiếu