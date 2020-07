Sơ mi công sở cho nữ

Áo sơ mi trắng The Cosmo Geny Shirt với chất liệu cotton thoáng mát, thấm hút mồ hôi. Áo sơ mi tay dài, phom suông, cổ bẻ, hàng nút chạy dọc thân trước, túi to trước ngực tạo điểm nhấn. Áo trắng nhưng không mỏng, chị em có thể diện chốn công sở. Sản phẩm có giá 249.000 đồng, giảm 33% so với giá gốc.