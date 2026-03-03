Sơ mi 'cháy xém' giá hơn nghìn USD

Nhà mốt Thụy Sĩ Vetements gây chú ý với áo mang dấu bàn là ủi cháy trị giá 1.139 USD.

Thiết kế mang tên Iron Burn giá gần 30 triệu đồng, dáng freesize theo phong cách unisex. Áo được làm bằng vải cotton và sản xuất tại Bồ Đào Nha, gấu áo kiểu đuôi tôm, túi và logo thêu trên ngực. Gây ấn tượng là họa tiết vết cháy với kết cấu không đồng đều nhằm mô phỏng sự hao mòn của quần áo theo năm tháng.

Sau khi mở bán từ tháng 2, áo liên tục được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội. Một số khán giả đặt câu hỏi làm thế nào một lỗi trong sinh hoạt hàng ngày lại có thể biến thành món đồ thời trang cao cấp trị giá nghìn USD. Họ cho rằng các thương hiệu quần áo xa xỉ đang thử nghiệm để xem mọi người sẵn sàng trả bao nhiêu tiền cho quần áo.

Sơ mi mô phỏng bị cháy do bàn là. Ảnh: Vetements

Nhiều người viết: "Sao phải trả 1.000 USD khi tôi có thể dễ dàng tự làm cháy chiếc sơ mi trắng của mình?", "Hóa ra đống quần áo hỏng của tôi thực chất là một kho lưu trữ thời trang cao cấp", "Thiếu sáng tạo và trông cẩu thả. Những nhà thiết kế giỏi tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Còn cái này thì quá tầm thường. Giá bán nên là 0", "Đắt quá. Áo hơn 1.000 USD mà trông như thể bị lỗi do ủi đồ vậy".

Theo Hypebeast, cuộc tranh luận này phản ánh chiến lược của Vetements: khơi gợi bàn luận và định nghĩa lại những gì mọi người coi là đáng khao khát hoặc đáng sưu tầm. Trong thời trang đương đại, tính độc quyền không phải lúc nào cũng nằm ở sự hoàn hảo. Nhiều nhà mốt cho rằng giá trị của thiết kế đôi khi nằm ở ý tưởng, câu chuyện.

Vetements được thành lập năm 2014 với trụ sở chính ở Thụy Sĩ. Hãng nổi tiếng với việc biến những yếu tố bình thường hoặc bị bỏ qua thành những thiết kế cao cấp. Mục đích của việc này là khám phá sự trớ trêu trong văn hóa tiêu dùng và ý nghĩa của sự xa xỉ trong thời trang đường phố hiện đại.

Họa Mi (theo Hypebeast)