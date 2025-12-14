Số lượng tỷ phú thế giới nhiều kỷ lục

Toàn cầu hiện có số lượng tỷ phú nhiều nhất từ trước đến nay, với 2.919 người, theo báo cáo của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ).

Số lượng tỷ phú năm nay tăng 287 người, tương đương 8,8% so với 2024. Tổng tài sản ròng tăng 13%, đạt khoảng 15.800 tỷ USD. UBS xây dựng báo cáo dựa trên khảo sát khách hàng và cơ sở dữ liệu kết hợp cùng hãng tư vấn PwC.

Khoảng 70% tỷ phú mới là giàu tự thân. Cùng với đó, 91 người nhờ thừa kế tài sản, gồm thế hệ con cháu các gia đình dược phẩm lớn tại Đức. "Những người thừa kế này là bằng chứng cho thấy quá trình chuyển giao tài sản kéo dài nhiều năm đang ngày càng mạnh mẽ", Giám đốc điều hành UBS Benjamin Cavalli đánh giá.

UBS ước tính ít nhất 5.900 tỷ USD sẽ được chuyển giao cho con cái các tỷ phú trong 15 năm tới, phần lớn diễn ra tại Mỹ, Ấn Độ, Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, giới siêu giàu đang tìm kiếm chất lượng sống tốt hơn và các tỷ phú trẻ có mức độ dịch chuyển rất cao, có thể làm thay đổi bức tranh trên.

Các lo ngại bất ổn địa chính trị và yếu tố thuế khóa đang thúc đẩy họ quyết định di chuyển nơi cư trú. Ông Cavalli dự báo Thụy Sĩ, UAE, Mỹ và Singapore nằm trong số những điểm đến ưa thích của các tỷ phú.

Mỹ hiện có 924 tỷ phú, chiếm gần một phần ba tổng số tỷ phú toàn cầu. Năm nay, nền kinh tế lớn nhất thế giới có thêm 87 tỷ phú tự thân. Trong số này có Ben Lamm, Đồng sáng lập công ty di truyền và khoa học sinh học Colossal hay Michael Dorrell, Đồng sáng lập kiêm CEO Quỹ đầu tư hạ tầng Stonepeak.

Các tỷ phú giàu hơn một phần nhờ làn sóng bùng nổ cổ phiếu công nghệ nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhóm "Magnificent Seven" - gồm 7 công ty công nghệ Mỹ Nvidia, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Google và Tesla, ghi nhận mức tăng giá cổ phiếu cộng gộp 25% trong năm nay.

Đà tăng này đã khiến tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ tăng vọt, như Nhà sáng lập Oracle Larry Ellison và CEO Nvidia Jensen Huang. Ông Ellison hiện là người giàu thứ hai thế giới với tài sản ròng 274 tỷ USD, tăng thêm 104 tỷ USD từ đầu năm đến nay. Trong khi Huang là người giàu thứ chín, với tài sản tăng 45 tỷ USD từ đầu năm, đạt 159 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Ba phần tư số tỷ phú toàn cầu (75%) cho rằng công nghệ và AI là thách thức cấp bách nhất mà các thế hệ trẻ sẽ phải đối mặt. "Tôi nhìn nhận AI vừa là một cơ hội khổng lồ vừa là một thách thức", một tỷ phú chia sẻ với UBS.

