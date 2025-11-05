Số lượng thí sinh 'Tiếng nói Xanh' tăng gần gấp đôi

Cuộc thi hùng biện, tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 thu hút gần 4.000 đơn đăng ký từ các thí sinh và đội thi, tăng gần gấp đôi mùa trước.

Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp cùng Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức. Theo ghi nhận từ ban tổ chức, đến hết ngày 31/10, Tiếng nói Xanh nhận được 3.814 bài dự thi theo hình thức cá nhân và đội hai người của thí sinh từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Trong đó, số lượng thí sinh Đà Nẵng chiếm tỷ lệ cao nhất (30,9%), tiếp theo là Ninh Bình (24,4 %) và Bắc Ninh (17,6%). Với kết quả tăng trưởng hơn 80% so với số lượng đơn đăng ký ở mùa 2, Tiếng nói Xanh mùa 3 thể hiện sức hút ngày càng lớn và tầm ảnh hưởng với học sinh THPT trên phạm vi cả nước.

Tiến sĩ Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ Vì tương lai xanh, Tập đoàn Vingroup, đại diện ban tổ chứ chia sẻ, sự bứt phá về số lượng thí sinh năm nay cho thấy sức lan tỏa của tinh thần trong thế hệ trẻ Việt Nam. Các em không chỉ quan tâm đến vấn đề môi trường, mà còn muốn biến sự quan tâm đó thành hành động, bằng tiếng nói, ý tưởng và cam kết.

"Với Quỹ Vì tương lai xanh, đây chính là mục tiêu lớn nhất của Tiếng nói Xanh: khơi dậy tư duy phản biện, năng lực hùng biện và hành động tích cực của học sinh trên hành trình xây dựng tương lai bền vững cho đất nước", bà nói thêm.

Cuộc thi năm nay gồm 10 chủ đề dự thi tương ứng với 10 chương trình hành động trọng điểm của Quỹ Vì tương lai xanh, gắn liền với đời sống thường nhật, phản ánh sự quan tâm của giới trẻ đối với những thay đổi trong môi trường sống và xu hướng phát triển bền vững của xã hội hiện nay. Phần lớn thí sinh lựa chọn "Lối sống xanh" (27%), "Năng lượng xanh" (13,2%) và "Tiêu dùng xanh" (11,4%).

Trước đó, sau khi phát động cuộc thi vào giữa tháng 9, ban tổ chức đã triển khai chuỗi hoạt động quảng bá để lan tỏa thông tin đến hàng chục nghìn học sinh của 22 điểm trường THPT tại 10 tỉnh, thành ở cả ba miền, gồm: Lào Cai, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP HCM, Cần Thơ. Phần lớn giáo viên và học sinh ấn tượng với quy mô toàn quốc và chủ đề quan trọng, thiết thực của Tiếng nói Xanh.

Sau vòng Đăng ký, các đội thi được lựa chọn sẽ tiếp tục bước vào vòng Sơ khảo với hình thức dự thi trực tuyến trên nền tảng Gen Green trong thời gian từ ngày 15 đến 30/11. Ở vòng này, thí sinh sẽ thực hiện một video hùng biện về ý tưởng đã nộp cho ban tổ chức.

Từ các bài thi video, dự kiến 120 đội thi trên cả nước sẽ bước tiếp vào vòng Đối đầu, lần lượt diễn ra tại Hà Nội và TP HCM. Đây là cơ hội để các em thi đấu đối kháng trực tiếp với những đối thủ đến từ ba miền. Tiếng nói Xanh sẽ chọn ra top 16 đội thi, cá nhân xuất sắc bước vào vòng thi cuối cùng - Tranh hạng, dự kiến diễn ra tại trường Đại học VinUni vào ngày 30-31/1/2026.

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc chương trình Giáo dục Xanh, nằm trong Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup giai đoạn 2023-2028. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên đến 18 tỷ đồng, với nhiều phần thưởng giá trị. Đội quán quân ở cả hai bảng có cơ hội giành suất học bổng 100% cho bậc cử nhân trong thời gian bốn năm tại trường Đại học VinUni.

