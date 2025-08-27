Dự kiến TP HCM được cử nhiều thí sinh thi học sinh giỏi quốc gia nhất

TP HCM được cử tối đa 40 học sinh mỗi môn thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội là 20, một số tỉnh tối đa 10, theo dự kiến của Bộ Giáo dục.

Quy định trên nằm trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 27/8. Việc quy định số lượng dự thi mới nhằm phù hợp với các tỉnh, thành mới, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, với những địa phương giữ nguyên sau sắp xếp hoặc các đơn vị đến từ các trường đại học, số thí sinh dự thi tối đa ở mỗi môn vẫn là 10, riêng Hà Nội là 20. Với các tỉnh, thành sáp nhập, mỗi môn cử tối đa 20-30 thí sinh, tùy nơi. Riêng TP HCM được cử 40.

"Quy định này nhằm tránh xáo trộn, bảo đảm quyền lợi của thí sinh", Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu.

Số thí sinh tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi chọn học sinh giỏi quốc gia theo tỉnh, thành như sau:

TT Đơn vị Số lượng TT Đơn vị Số lượng 1 Tuyên Quang 20 13 Đắk Lắk 20 2 Lào Cai 20 14 Khánh Hoà 20 3 Thái Nguyên 20 15 Lâm Đồng 30 4 Phú Thọ 30 16 Đồng Nai 20 5 Bắc Ninh 20 17 Tây Ninh 20 6 Hải Phòng 20 18 TP HCM 40 7 Hưng Yên 20 19 Đồng Tháp 20 8 Ninh Bình 30 20 An Giang 20 9 Quảng Trị 20 21 Vĩnh Long 30 10 Đà Nẵng 20 22 Cần Thơ 30 11 Quảng Ngãi 20 23 Cà Mau 20 12 Gia Lai 20 24 Hà Nội 20 25-34 10 tỉnh, thành còn lại (Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh) 10

(mỗi tỉnh)

Năm học 2024-2025, cả nước có gần 6.500 thí sinh đến từ 68 đơn vị (63 tỉnh, thành và 5 đại học), tăng hơn 660 so với năm học trước đó. 13 môn thi gồm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Nga và Tiếng Trung.

Số thí sinh đạt giải là hơn 3.800, chiếm gần 59% tổng số dự thi. Trong 63 tỉnh, thành cũ, Hà Nội vẫn dẫn đầu với 200 học sinh đạt giải, kế đó là TP HCM - 166, Hải Phòng - 102.

Học sinh được giải sẽ có giấy chứng nhận, được xét tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào nhiều đại học. Ngoài ra, các em được địa phương thưởng theo chính sách riêng, với mức hàng chục triệu đồng.

Riêng với các môn thi Olympic quốc tế là Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học và Sinh học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triệu tập một số thí sinh đạt điểm cao để chọn đội tuyển.

Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, năm học 2024-2025, của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Fanpage trường THPT chuyên Bắc Ninh

Dương Tâm