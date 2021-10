So khác biệt giữa Galaxy Z Fold3 và iPhone 13 Pro Max

Z Fold3 được trang bị màn hình chính lớn 7,6 inch nhưng khi gập lại, máy gọn hơn khi cầm trên tay với kích thước 158,2 x 67,1 x 14,4 mm. iPhone 13 Pro Max sử dụng màn hình 6,7 inch nhưng kích thước máy lớn hơn là 160 x 78,1 x 7,7 mm.

Dày và nặng hơn (271 gram so với 240 gram) nhưng cảm giác cầm Z Fold3 lại đầm và chắc chắn hơn do khuôn máy nhỏ, có đường vát ở viền nên ôm tay. Ngược lại, điện thoại Apple to bản và cạnh vát vuông góc nên khá cấn tay và không đủ độ chắc.

Cả hai đều có độ hoàn thiện tốt nhưng 13 Pro Max nhỉnh hơn với các cạnh viền khung kim loại liền mạch, tối giản. Thiết bị của Samsung có cơ cấu phức tạp hơn nhiều do cần tối ưu hóa cho màn hình dẻo. Ví dụ, viền màn hình chính bên trong nhô cao hơn để bảo vệ máy khi gập lại thay vì phẳng và liền mạch như iPhone.