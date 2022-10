So kè từng giây tại Aquaman Vietnam 2022

09h09 Cạnh tranh quyết liệt chặng rút đích Aquaman

Vũ Đình Duân, 25 tuổi đến từ Uông Bí, Quảng Ninh là nhà vô địch cự ly Aquaman 2022. Để nắm trong tay ngôi vô địch, Vũ Đình Duân đã xuất sắc, bút tốc ngoạn mục ở 500m cuối chặng đua, vượt qua VĐV Võ Xuân Vĩnh để cán đích đầu tiên.

Về đích với chiếc áo ướt sũng, Duân cười tươi tạo dáng trước ống kính. Sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước nhưng đây là đầu tiên Duân bơi biển và tham gia hai môn phối hợp.

"Lúc mới bắt đầu tôi chưa quen nước biển nên uống nước khá nhiều, nhưng khi lên khu Transit, do mặc sẵn bộ trisuit nên tiết kiệm thời gian thay đồ, từ đó có lợi thế đáng kể so với đối thủ. Trên đường chạy, khi gần về đích, một đối thủ khác so kè với mình từng mét một, chỉ cách mình 1, 2 giây. Đó cũng là động lực để mình bung hết sức để rút đích", Duân chia sẻ.

Nhà vô địch thấy vui và tự hào khi về đích, vô địch tại nơi địa đầu Tổ quốc.