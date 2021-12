Sở hữu đất nền An Residence được hỗ trợ vay đến 30 năm

Theo Lê Phong, dự án An Residence có mức giá 36 triệu đồng một m2, khách hàng được vay 80% giá trị căn hộ kéo dài trong 30 năm.

Thời gian qua, dòng vốn bất động sản có xu hướng dịch chuyển dần về các địa phương lân cận TP HCM, những nơi có hạ tầng kết nối thuận tiện và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng và khai thác kinh doanh.

Tại Bình Dương, trong phân khúc đất nền, dự án Khu dân cư – thương mại trung tâm Bình Dương An Residence thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An do Lê Phong làm chủ đầu tư mới được ra mắt thị trường.

Phối cảnh shophouse 1 trệt 2 lầu thuộc dự án An Residence. Ảnh: Lê Phong

Dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường 22/12 - Thuận An Hòa, trên trục xương sống giao thương của Thuận An, kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến Quốc lộ 13 – ĐT743 – cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn. Khu dân cư An Residence cách Aeon Mall, Lotte Mart, sân golf quốc tế Sông Bé khoảng 5 phút di chuyển và được bao bọc xung quanh bởi hệ thống chợ, bệnh viện, giáo dục đủ cấp.

Nhờ vị trí liền kề với loạt Khu công nghiệp quy mô lớn nhất miền Nam như: VSIP 1, Sóng Thần, Đồng An, Việt Hương, Bình Chuẩn, An Residence hứa hẹn sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng cho đông đảo các chuyên gia, kỹ sư đến làm việc nơi đây.

Thuận An là trung tâm công nghiệp lớn của Bình Dương, đồng thời là mảnh ghép quan trọng thuộc đề án xây dựng thành phố thông minh của tỉnh. Tiềm năng ở khu vực này còn được đánh giá cao nhờ vị trí kề sát TP HCM cũng như giao thương thuận tiện với Đồng Nai và vùng Tây Nguyên.

Tại Thuận An, phường Thuận Giao là nơi tập trung đông đúc dân cư đô thị, các trung tâm thương mại, khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương và Aeon Mall. Thuận Giao sở hữu vị trí giao thương chiến lược với 2 trục đường huyết mạch quan trọng nhất tỉnh (Quốc lộ 13 và Mỹ Phước - Tân Vạn), là đầu mối kết nối thông suốt từ TP HCM đến TP Thủ Dầu Một. Theo kế hoạch, Thuận Giao sẽ là hạt nhân trong chiến lược phát triển lên đô thị loại I của Thuận An, theo đó sẽ được tập trung đầu tư phát triển các công trình dịch vụ - thương mại, các chung cư cao cấp, nhà cao tầng hiện đại.

An Residence tọa lạc ở phường Thuận Giao ngay khu dân cư sầm uất hiện hữu, tiếp cận mặt tiền đường lớn 200 m. Dự án có quy mô 200 nền, diện tích đa dạng (67 - 126 m2), gồm dòng shophouse (1 trệt, 3 lầu) và nhà phố (1 trệt, 2 lầu), phù hợp với cả nhu cầu an cư và đầu tư.

An Residence được quy hoạch bài bản, giao thông đồng bộ (lộ giới 12 – 13m), công viên cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống điện, nước và viễn thông ngầm hóa.

Phối cảnh shophouse 1 trệt 3 lầu thuộc dự án An Residence. Ảnh: Lê Phong

Theo đại diện Lê Phong, An Residence có pháp lý hoàn thiện, sổ đỏ từng nền, khách hàng có thể yên tâm khi quyết định sở hữu. Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% với kỳ hạn cho vay kéo dài tới 30 năm.

"Với mức giá mềm chỉ 36 triệu đồng một m2 (đã gồm thuế VAT), dự án mang tới cơ hội đầu tư hấp dẫn tại thị trường đang tăng trưởng tốt như Bình Dương", đại diện Lê Phong nhấn mạnh.

Sơn Quỳnh