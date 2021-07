Sở hữu căn hộ view Hạ Long với vốn ban đầu 350 triệu đồng

Trong tháng 6, The Ruby Hạ Long đã đón 1.000 lượt khách đến tham quan văn phòng bán hàng, với tỷ lệ đặt mua lên đến 90% quỹ hàng mở bán.

Theo chuyên gia, lãi suất ngân hàng "chạm đáy", đồng USD mất giá, giá thép tăng cao, chứng khoán biến động mạnh... là những yếu tố đang đẩy xu hướng sở hữu bất động sản lên cao. Trái với lo ngại về hiện tượng thổi phồng giá, thị trường vẫn tồn tại những dự án chất lượng, giàu tiềm năng với chính sách bán hàng ưu đãi.

Điển hình như căn hộ The Ruby Hạ Long, khách hàng chỉ cần số vốn nhàn rỗi từ 350 triệu đồng để sở hữu. Sản phẩm có nhiều lợi thế như: thiết kế và tiện ích cao cấp, thiết bị smarthome, view vịnh biển, vị trí tiềm năng trên đất vàng Hạ Long.

Chính sách ưu đãi tại The Ruby Hạ Long

Để giúp khách hàng hiểu hơn về bài toán tài chính khi mua căn hộ The Ruby Hạ Long, đại diện kinh doanh dự án cho hay: "Một căn hộ 1 phòng ngủ + 1, diện tích thông thủy 45m2 có giá bán dự kiến khoảng 1,4 tỷ đồng. Khách hàng thanh toán ban đầu 25% giá trị căn hộ, tương đương 350 triệu, có thể ký hợp đồng mua bán và sẽ phải thanh toán 25% giá trị còn lại của căn hộ khi nhận bàn giao nhà".

Phối cảnh không gian sống view vịnh biển, tiện ích cao cấp tại The Ruby Hạ Long

Theo chính sách bán hàng dự kiến, sau đợt thanh toán đầu tiên, khách hàng được chọn phương án vay ngân hàng hoặc không vay. Gói vay hỗ trợ tối đa 70% giá trị căn hộ, tùy vào điều kiện tài chính của khách hàng. Chủ đầu tư cũng hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng, miễn phí trả nợ trước hạn, miễn phí quản lý năm đầu tiên. Lộ trình thanh toán được giãn cách hợp lý để mỗi tháng, nhà đầu tư sẽ bỏ ra 2,5% giá trị căn hộ, giúp giảm gánh nặng về dòng tiền. Với khách hàng không có nhu cầu vay vốn, chủ đầu tư chiết khấu 5% giá trị căn hộ (chưa tính VAT và kinh phí bảo trì), tương đương khoảng 70 triệu đồng.

Phối cảnh tiện ích bể bơi tại The Ruby Hạ Long.

Cũng theo vị đại diện này, để sở hữu các căn hộ có diện tích lớn, khách hàng nên chuẩn bị vốn ban đầu từ 500 triệu đến 1 tỷ để giảm gánh nặng trả góp cho các đợt thanh toán tiếp theo.

Với các gia đình trẻ, điều kiện tài chính khiêm tốn hơn và chưa có nhu cầu sử dụng căn hộ lớn, căn hộ một phòng ngủ +1 với không gian +1 linh hoạt, có thể tùy biến sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Khách hàng cũng nên lưu ý thời gian dự án ra hàng mới và công bố chính sách quà tặng.

Ngoài ra, khi đặt mua căn hộ trong thời gian này, khách hàng có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn. Đó là 2 chỉ vàng SJC 9999 khi mua căn Studio và một phòng ngủ +1; 5 chỉ vàng SJC 9999 khi mua căn hai phòng ngủ +1 và hưởng chiết khấu trực tiếp khi mua từ căn hộ thứ hai...

Tiềm năng gia tăng giá trị

Theo báo cáo của Knight Frank, bất động sản hướng thủy trên toàn cầu có giá cao hơn trung bình khoảng 40% so với sản phẩm cùng quy mô, tiện ích, chất lượng xây dựng. Như vậy, giá trị của một căn hộ cao cấp, trang bị smarthome, nhiều tiện ích và có view hướng biển như The Ruby Hạ Long có triển vọng tăng giá. Bên cạnh đó, The Ruby Hạ Long dự kiến bàn giao nhà trong năm 2023, cùng thời điểm đường bao biển 6 làn xe hoàn thành và đã đi vào hoạt động. Chủ đầu tư kỳ vọng, sự kiện này có khả năng đẩy giá bất động sản xung quanh dự án tăng cao.

Phối cảnh The Ruby Hạ Long tọa lạc tại trung tâm khu đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam ngày, GDP 6 tháng đầu năm nước ta tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020. Các chuyên gia dự báo, nhiều khả năng nền kinh tế sẽ có kết quả khả quan hơn vào cuối năm nay, nhu cầu đầu tư và sở hữu bất động theo đó sẽ tăng cao.

Từ góc nhìn chuyên gia, anh Lưu Tiến - giám đốc WeLand chi nhánh Quảng Ninh chia sẻ, sở hữu The Ruby Hạ Long thời điểm hiện tại sẽ là bước đi của các khách hàng và nhà đầu tư có số vốn nhàn rỗi dưới 1 tỷ.

Với kết quả kinh doanh tốt, gần 90% quỹ hàng tòa A có chủ sau 6 tháng, bất chấp sự chững lại của thị trường bất động sản trong thời kỳ đại dịch, đây là một trong những dự án hấp dẫn nhất Hạ Long thời điểm hiện tại. "Các nhà đầu tư có thể chớp thời cơ mua nhà giai đoạn này và bán kiếm lời ngay khi thị trường nóng trở lại, bởi sau khi ngành du lịch phục hồi trong năm tới, giá bất động sản Hạ Long có thể sẽ tăng phi mã", ông Tiến nói.

Hoài Phong