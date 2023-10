Sở hữu căn hộ The Privia với 600 triệu ban đầu

The Privia là dự án căn hộ mới nhất của Tập đoàn Khang Điền, tổng diện tích 1,8 ha, gồm ba tòa tháp với 1.043 căn hộ có mức giá dự kiến vào khoảng 48 triệu đồng mỗi m2 (tim tường, chưa VAT). Để hỗ trợ người mua nhà, chủ đầu tư hợp tác với nhiều đơn vị triển khai chương trình ưu đãi. Theo đó, người mua chỉ cần trả trước 20%, ngân hàng cho vay tối đa 75% giá trị căn hộ kèm hỗ trợ không trả lãi và gốc trong hai năm.

Với chính sách này, người mua chỉ cần thanh toán trước 600 triệu đồng ban đầu là có thể sở hữu căn hộ, dự kiến bàn giao vào quý IV năm 2024. Đến quý IV năm 2025, cư dân mới bắt đầu thanh toán khoản còn lại cho ngân hàng. Ngoài ra, với người mua có vốn nhàn rỗi, có thể chọn lựa chương trình thanh toán nhanh 70% nhận quà tặng đến 10% giá trị hợp đồng mua bán bằng tiền mặt.

Với các ưu đãi về chính sách thanh toán, Khang Điền kỳ vọng thu hút cư dân ở thực, biến The Privia thành khu căn hộ nổi bật tại Bình Tân. Dự án nằm ngay mặt tiền đường N1, kết nối trực tiếp vào đường An Dương Vương và Nguyễn Hới, liền kề công viên Lý Chiêu Hoàng rộng 6.000 m2. Với vị trí giao điểm giữa Bình Tân, quận 6 và quận 8, cư dân chỉ mất 20 phút để di chuyển đến trung tâm quận 1.

Trong bán kính 5 km quanh The Privia là hàng loạt tiện ích đã hoàn thiện như Aeon Mall Bình Tân, hệ thống bệnh viện đa khoa, trường học các cấp, trung tâm mua sắm, chợ truyền thống. Nội khu là các tiện ích như hồ bơi 50 mét, phòng gym, yoga, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, BBQ,...

Dự án đang giữ nhịp thi công ổn định. Hiện, tháp A xây lên tầng 13, tháp B lên tầng 16 và tháp C lên tầng 19. Dự án áp dụng tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, toàn bộ căn hộ được tối ưu công năng, đón gió và ánh sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Hoài Phương

Độc giả quan tâm The Privia có thể tham quan:

- Căn hộ mẫu: 208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP HCM

- Công trình thực tế: 158 An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM

The Privia đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai của cơ quan chức năng.

Để cập nhật thông tin về dự án và chi tiết về giá, chính sách bán hàng từ chủ đầu tư, liên hệ 0765 158 158 hoặc truy cập website dự án.