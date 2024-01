Sở hữu căn hộ The Maison đầu năm khi thanh toán từ 400 triệu

Bình DươngKhách hàng có cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp ven sông khi thanh toán trước từ 400 triệu đồng, tại sự kiện mở bán diễn ra ngày 6/1.

Tiếp nối thành công khi gần 90% giỏ hàng được giao dịch sau những đợt mở bán trước, chủ đầu tư C-Holdings mở bán đợt cuối căn hộ The Maison ngày 6/1.

Sự kiện "New Year, New Life" sẽ được tổ chức tại Sale Gallery The Maison (số 79 đường D4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Tại đây, khách hàng có thể hòa mình cùng những giai điệu tươi vui của những ngày đầu năm mới, với sự xuất hiện đặc biệt của nhóm nhạc Mắt Ngọc.

Cũng tại sự kiện, chủ đầu tư tung nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn cho người mua căn hộ cao cấp ven sông The Maison. Theo đó, khách hàng thanh toán 400 triệu đồng đã sở hữu căn hộ 70 m2 (hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh) tại The Maison, được miễn phí quản lý đến 5 năm hoặc đặc quyền cam kết cho thuê đến 6 tháng từ chủ đầu tư C-Holdings. Ngoài ra, khách tham gia sự kiện còn có cơ hội trúng thưởng nhiều quà tặng giá trị.

Khu căn hộ cao cấp ven sông The Maison. Ảnh phối cảnh: C-Holdings

Một chuyên gia cho rằng, chính sách thanh toán của The Maison vừa đảm bảo tính an toàn cho người mua, vừa giúp nhà đầu tư dễ sở hữu sản phẩm có khả năng sinh lợi ngay, đồng thời gia tăng lời nhuận. Sản phẩm thuộc phân khúc căn hộ ở thực như The Maison với nền tảng tiến độ đảm bảo, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, đặc biệt tiềm năng đón sóng bước giá gia tăng trong vài năm tới. "The Maison hiện được chào bán với mức từ 29 triệu đồng mỗi m2, trong khi giá căn hộ khu vực này đã chạm khoảng 44-45 triệu đồng mỗi m2", vị này đánh giá.

Tiến độ thực tế đến tầng 21 tại dự án The Maison vào cuối tháng 12/2023. Ảnh: C-Holdings

Những ngày đầu năm mới, không khí trên công trường dự án The Maison trở nên nhộn nhịp và khẩn trương hơn khi các hạng mục được đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu đưa dự án về đích đúng cam kết với khách hàng.

Đến thăm dự án vào thời điểm này, Anh Hoàng Nam (TP HCM) bất ngờ khi tiến độ xây dựng rất nhanh chóng đến tầng 21. Mỗi lần có mặt tại công trình dự án là mỗi lần anh cảm nhận được những thay đổi rõ rệt. "Một dự án đảm bảo tiến độ xây dựng và đẩy nhanh công tác thi công để sớm bàn giao cho khách hàng như The Maison mang đến sự an tâm cho tôi trong bối cảnh như hiện nay", anh Nam nói.

Sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, mặt tiền đường Phan Bội Châu, gần bến cảng du lịch Bà Lụa, The Maison mang tới cư dân không gian sống thoáng đãng, không khí trong lành, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

The Maison cũng là một trong những tọa độ hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hiện hữu và đón đầu quy hoạch qua mạng lưới tuyến đường huyết mạch như đường 30/4, Cách mạng Tháng 8 và đại lộ Bình Dương. The Maison cũng thuận tiện kết nối đến đường Vành đai 3, cầu Bình Gởi, giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm TP HCM hay đi các tỉnh, thành phố lân cận khi các công trình này hoàn thành.

Song song đó, dự án còn nằm trên tuyến đường ven sông kết nối phố đi bộ Bạch Đằng sầm uất, cũng là điểm dừng chân trên chuyến tàu cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Củ Chi.

Căn hộ mẫu The Maison. Ảnh: C-Holdings

Tại The Maison, cư dân có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi với chuỗi tiện ích đẳng cấp ngay cửa nhà từ: hồ bơi tràn bờ tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn, khu gym, dịch vụ spa, xông hơi cao cấp, vườn BBQ, công viên, đường chạy bộ, siêu thị, nhà hàng, quán cà phê café... mang đến những trải nghiệm tươi mới mỗi ngày. Căn hộ được bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng.

Dự án có pháp lý hoàn chỉnh, xây dựng đến tầng 21, dự kiến cất nóc tháng 4 và bàn giao đến cư dân cuối năm nay.

Hoài Phong