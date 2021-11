Sở hữu căn hộ tại Bình Dương giá chỉ từ 202 triệu đồng

Bình DươngDự án Iris Tower tại Thuận An chào bán với mức giá 23 triệu đồng một m2, căn hộ 2 phòng 2 WC có giá gần 1,4 tỷ đồng.

Dự án Iris Tower nằm ngay trung tâm thành phố Thuận An - Bình Dương, bên cạnh khu công nghiệp VSIP 1 hiện đang đưa ra mức giá 23 triệu đồng một m2. Chủ đầu tư vừa đưa ra chính sách thanh toán cho khách hàng. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ là có thể ký hợp đồng mua bán, sau đó mỗi tháng thanh toán 1,5% giá trị căn hộ cho đến khi nhận nhà. Ngân hàng hỗ trợ khoản vay lên đến 70% giá trị căn hộ, đặc biệt ân hạn gốc 12 tháng và hỗ trợ lãi suất đến khi được bàn giao.

Phối cảnh dự án Iris Tower.

Dự án vừa được UniHomes - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối giới thiệu ra thị trường vào ngày 4/11/2021 vừa qua.

Như vậy, để sở hữu căn hộ 2 phòng 2 WC với giá gần 1,4 tỷ tại Iris Tower, khách hàng chỉ cần thanh toán trước khoảng 202 triệu để ký hợp đồng mua bán, thanh toán 1,5%/tháng đến khi nhận nhà.

Đồng thời, gói vay ưu đãi từ ngân hàng lên đến 70% giá trị căn hộ, áp dụng ân hạn gốc 12 tháng và hỗ trợ lãi suất đến khi nhận nhà. Những năm tiếp theo, lãi suất sẽ thả nổi, dao động từ 3 - 3,5%, trung bình với khoản vay 900 - 1 tỷ đồng, mỗi tháng khách hàng cần đóng 12 - 13 triệu và giảm dần theo dư nợ. Phương thức thanh toán này của Iris Tower giúp giải toán bài chính cho gia đình trẻ, mở ra cơ hội sở hữu ngôi nhà đầu tiên cho mình.

Iris Tower tọa lạc vị trí trung tâm với khả năng liên kết nhiều trung tâm kinh tế thông qua các tuyến đường huyết mạch liên tỉnh như Quốc lộ 13, DT743, DT743B, tuyến cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển đến các trung tâm thương mại Aeon Bình Dương, Lotte Mart.

Không gian sống tràn ngập mảng xanh tại Iris Tower

Đến hiện tại, dự án đã được xây dựng đến tầng 22 trong tổng số 23 tầng, dự kiến sẽ được cất nóc vào cuối năm nay, bàn giao nhà vào quý 2/2022. Như vậy, chỉ sau vài tháng ký hợp đồng, cư dân có thể nhận nhà và chuyển đến sinh sống luôn tại Iris Tower.

Ngoài ra, theo lời chủ đầu tư, tiến độ xây dựng ổn định của Iris Tower mang đến cơ hội sinh lời tốt dành cho khách hàng, khi chỉ cần đóng 15% để ký hợp đồng mua bán và sau vài tháng ký hợp đồng đã có thể đưa căn hộ vào khai thác cho thuê, mang đến tính thanh khoản cực tốt cho nhà đầu tư.

Hiện nay, xu hướng dịch chuyển nhà ở về các thành phố vệ tinh tiếp giáp TP HCM đang gia tăng, được người trẻ ưa chuộng. Do mức giá căn hộ tại các khu vực này phù hợp với túi tiền, hệ tiện ích ngoại khu ngày càng hoàn thiện, đồng thời có thể dễ dàng di chuyển đến TP HCM để làm việc. Thuận An nói riêng và Bình Dương nói chung đang dần trở thành điểm đến cho người trẻ với mong muốn "an cư lạc nghiệp".

Giới chuyên gia nhận định, với mức giá lý tưởng cùng phương thức thanh toán linh hoạt, có lợi cho cả nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, kết hợp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cùng tiến độ xây dựng ổn định, không khó để lý giải được sức hút của Iris Tower trên thị trường, đây sẽ là dự án được xem là tâm điểm tại khu vực Thuận An, Bình Dương vào quý 4/2021 này.

Yên Chi