Sở hữu căn hộ đầu tiên với 600 triệu đồng trả trước

Theo Tổng cục Thống kê, TP HCM đang là đơn vị cấp tỉnh đông dân nhất cả nước với dân số trung bình hơn 9 triệu dân vào năm 2019. Vì thế, nhu cầu nhà ở không ngừng tăng cao. Trong đó, xét về vấn đề về tài chính và nhu cầu sử dụng, loại hình căn hộ 2 phòng ngủ đang là loại hình phổ biến và sự lựa chọn tối ưu của các gia đình trẻ.

Trong bối cảnh TP Thủ Đức đã thành lập, sức nóng của thị trường khu vực phía Đông ngày càng lan tỏa. Tại trục đại lộ Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 1K, nhiều dự án mọc lên nhanh chóng. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất, các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, TP Thủ Đức với các đô thị vệ tinh như TP Dĩ An, TP Biên Hòa.

Nằm ở vị trí trên, dự án Phúc Đạt Tower do Phúc Đạt Connect 2 phát triển kỳ vọng thu hút sự quan tâm của giới trẻ nhờ vị trí đắt giá ngay tại mặt tiền Quốc lộ 1K. Vị trí này giúp cư dân tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu như siêu thị Go Dĩ An, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, Khu đô thị ĐHQG TP HCM...

Vị trí dự án Phúc Đạt Tower. Ảnh: Phúc Đạt Connect 2.

Ngoài vị trí, điểm nhấn hàng đầu của dự án Phúc Đạt Tower nằm ở chính sách tài chính. Trả trước 600 triệu đồng, người mua có thể sở hữu căn hộ tại dự án, tức thanh toán 30% giá trị hợp đồng đến khi nhận nhà. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn kèm thêm gói hỗ trợ tài chính ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất trong 18 tháng đầu tiên.

"Thấu hiểu mong muốn của các gia đình trẻ là sở hữu một mái ấm của riêng mình, chúng tôi triển khai loại hình căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 59,9 m2 đến 72 m2 để phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính của từng khách hàng", đại diện Phúc Đạt Conect 2 cho biết.