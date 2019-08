Những con số thống kê cho thấy YouTube đang có hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới với thời lượng sử dụng không hề nhỏ.

Mạng xã hội chuyên chia sẻ video này đang được người dùng mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, truy cập và sử dụng hàng ngày. Nhiều người còn coi đây là một kênh kiếm tiền, cho thu nhập cao.

Theo thống kê từ Similarweb, Youtube.com có lượt xem đứng thứ 3 Việt Nam, chỉ sau Google và Facebook. Còn trên thế giới, nó đứng ở vị trí thứ 2, chỉ sau "cỗ máy tìm kiếm" Google.

YouTube hiện là mạng xã hội có số lượng người dùng hàng đầu trên thế giới.

Dưới đây là một vài thống kê về YouTube để thấy rằng mạng xã hội trị giá 140 tỷ USD này đã ảnh hưởng đến người dùng khắp thế giới như thế nào.

2 tỷ người dùng hàng tháng

Đây là cột mốc mới mà YouTube đạt được trong năm nay. Như vậy, mỗi tháng, có khoảng 1/4 dân số thế giới vào xem YouTube. Trong số này, khoảng 62% là nam và 38% là nữ.

500 giờ video được đăng tải mỗi phút

Google cho biết cứ mỗi phút trôi qua lại có một lượng video với tổng độ dài hơn 500 giờ được đăng lên, tương đương 720.000 giờ video mới mỗi ngày. Như vậy nếu xem liên tục, một người sẽ mất 82 năm để xem hết lượng video được đăng lên YouTube trong một ngày.

5 tỷ video được xem mỗi ngày

Theo một báo cáo từ năm 2018, mỗi ngày có khoảng 5 tỷ video trên YouTube được xem, tương đương khoảng 150 tỷ video mỗi tháng. Năm nay, chưa có thống kê chính thức, nhưng số này đã tăng hơn rất nhiều.

40 phút mỗi lần dùng YouTube

YouTube được đánh giá là mạng xã hội có sức hấp dẫn cao với nhiều nội dung khiến người dùng không thể rời mắt. Tính trung bình mỗi lần vào YouTube, người dùng sẽ tốn khoảng 40 phút để xem các video và đọc bình luận. Trong khi đó, thời gian với Facebook chỉ là 5 phút.

Hơn 6 tỷ lượt xem cho một video

Kỷ lục về lượt xem trên YouTube thuộc về video ca nhạc Despacito của Luis Fonsi and Daddy Yankee. Hiện tại, video này đạt 6,3 tỷ lượt xem. Xếp ngay sau Despacito là video ca nhạc Shape of You (4,3 tỷ), See You Again (4,1 tỷ). Trong top 10 video phổ biến nhất trên YouTube, có 9 video về ca nhạc, một là phim hoạt hình.

22 triệu USD là số tiền cao nhất trả cho một YouTuber

Theo thống kê từ Forbes năm 2018, Ryan Kaji là người có thu nhập cao nhất từ YouTube với 22 triệu USD một năm. Đáng chú ý, YouTuber này mới chỉ là một cậu bé 7 tuổi, sở hữu kênh video chuyên đánh giá đồ chơi có 21 triệu người đăng ký và 31 tỷ lượt xem. Hiện nay tại Việt Nam, rất nhiều người trẻ cũng tham gia làm YouTube và coi đây là nguồn thu nhập chính của mình.

107 triệu lượt theo dõi một kênh YouTube

Đã có một cuộc chạy đua về lượng người đăng ký giữa kênh T-Series đến từ Ấn Độ so với kênh PewDieDie của game thủ Felix Kjellberg đến từ Thụy Điển. T-Series sau đó thắng cuộc và trở thành kênh có lượng đăng ký cao nhất YouTube, với 107 triệu subscriber.

70% thời lượng xem YouTube là trên di động

YouTube được xem nhiều nhất trên các thiết bị di động, bao gồm điện thoại, máy tính bảng. Chỉ có 30% thời lượng được xem trên máy tính hoặc TV. Cũng chính vì vậy mà hiện nay, rất nhiều nội dung video hoặc quảng cáo trên YouTube được thiết kế để tối ưu cho việc hiển thị trên di động.

Hỗ trợ 80 ngôn ngữ, có mặt trên 91 quốc gia

YouTube hiện là một trong những thương hiệu phổ biến nhất trên thế giới. Họ đã hỗ trợ 80 ngôn ngữ và có mặt chính thức tại 91 quốc gia.

Lưu Quý (theo AndroidAuthority)