Không phải đợi tới năm 2018 người dùng smartphone mới được trải nghiệm camera AI trên smartphone. Tháng 11/2017, khi AI mới chỉ có mặt trên camera mặt sau của iPhone X thì Oppo đã mang trải nghiệm camera AI lên những bức ảnh selfie của F5. Cảm biến kích thước 1/2,8 inch, độ phân giải 20 megapixel của Oppo sẽ phân tích và so sánh 200 điểm trên khuôn mặt người dùng với dữ liệu từ hàng triệu người khác trên thế giới để tự động tùy chỉnh ảnh. Công nghệ máy học (machine learning) còn cho phép F5 tự động "học hỏi" qua từng bức hình và cách chụp của chủ thiết bị để chất lượng selfie ngày một hoàn thiện.

Với mẫu Oppo F7 mới thì công nghệ được nâng cấp hơn nữa. Trên sản phẩm chủ lực cho nửa đầu 2018, Oppo đã gia tăng số điểm quét lên 292 điểm. Kết hợp thuật toán từ 292 điểm phân tích với sức mạnh xử lý của chip tám nhân Helio P60, Oppo F7 sẽ phân tích và tùy biến các bức ảnh kỹ càng hơn F5. Ai "tự sướng" càng nhiều thì ảnh người đó càng đẹp. Có thể nói, công nghệ AI đã xuất hiện một cách rõ rệt vào những chức năng quen thuộc của smartphone.

AI làm đẹp cá nhân trong từng điều kiện: ánh sáng, giới tính, tuổi tác.

Từ phần cứng lên AI

Ngoài AI, điểm mạnh khác trong trải trải nghiệm selfie của F7 đến từ phần cứng. Máy được trang bị camera khẩu độ F2.0, độ phân giải tới 25 megapixel. Đây là camera trước có độ phân giải cao nhất trên smartphone hiện nay. Ngoài ra, Oppo còn hỗ trợ tính năng Sensor HDR cho phép chụp thiếu sáng tốt hơn nhưng vẫn đảm bảo độ tự nhiên của màu sắc.

Như vậy, bản thân nền tảng phần cứng camera trên F7 đã được đầu tư. Kết hợp với tính năng phân tích 296 điểm ảnh nên kết quả là hình ảnh khuôn mặt sẽ được phân vùng để tập trung làm đẹp từng khu vực riêng biệt.

AI nhận biết được người lớn tuổi và trong điều kiện buổi tối.

Cả ảnh chụp đông người cũng được phân tích và xử lý ở quy mô tương tự. Tính năng AI đòi hỏi thiết bị phải "học" từ kho dữ liệu khổng lồ và AI Beauty 2.0 của Oppo cũng không ngoại lệ. Bằng dữ liệu độ tuổi và sắc da có sẵn trong máy, F7 sẽ nhận diện từng khuôn mặt trong ảnh selfie nhóm. Mỗi người sẽ được chip lõi tám Helio P60 làm đẹp riêng.

Không quên camera chính

Bên cạnh camera trước 25 megapixel, Oppo cũng không quên dùng AI để tăng trải nghiệm ảnh chụp ảnh cho người dùng với camera sau. Trên hình ảnh do cảm biến 16 megapixel, F1.8 thu về, công nghệ AI Scene Recognition sẽ nhận diện tổng cộng 16 loại cảnh chụp và vật thể. Cũng giống như camera trước, sự phân loại này sẽ được sử dụng cho mục đích tối ưu chất lượng ảnh.

Camera AI của F7 nhận diện và đề xuất chế độ chụp món ăn.

Một vài bức ảnh cho thấy chế độ ảnh chụp đúng sẽ mang lại kết quả tốt cho bức ảnh. So ảnh nguyên bản do cảm biến thu về và ảnh chụp trong chế độ nhận diện, người dùng sẽ thấy ảnh nhận diện có độ sáng và rực rỡ hơn. Kết quả này không do cảm biến mà thuộc về AI đã được Oppo "dạy" các loại khung cảnh. AI Scene Recognition sẽ "chế biến" dữ liệu trên bức ảnh để tạo ra thành "món ăn" thu hút con mắt của người xem.

Có thể nói, ảnh chụp trên Oppo F7 là một trong những minh chứng về sức mạnh của camera AI. Trí thông minh nhân tạo sinh ra là để mô phỏng con người và AI đã đang ở gần với chúng ta hơn bao giờ hết.

Xuân Phương

Công nghệ nhận dạng vẻ đẹp Oppo AI được giới thiệu từ năm 2017, giúp Oppo tiên phong trong phân khúc smartphone tầm trung được trang bị camera AI. AI của hãng còn trợ lực người dùng trong từng thao tác, như tạo album, video, tối ưu hoá CPU khi chơi game, sử dụng ứng dụng… Với smartphone từ Oppo, AI “lợi hại” trong từng thao tác và hiệu quả không ngờ.