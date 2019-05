Mẫu iPhone nhiều màu sắc vượt cả iPhone XS lẫn XS Max, chiếm hơn 1/3 tổng lượng iPhone bán ra trong ba tháng đầu tiên của 2019.

Hãng nghiên cứu thị trường CIRP vừa đưa ra một báo cáo có thể làm nhiều người bất ngờ khi mẫu iPhone được cho là kén khách và không được ưa chuộng, XR, lại có doanh số tốt nhất trong bộ ba iPhone mới nhất của Apple.

iPhone XR là smartphone bán chạy nhất của Apple tại Mỹ đầu 2019.

Tính từ tháng 1 đến tháng 3/2019, iPhone XR là mẫu smartphone bán chạy nhất của Apple tại Mỹ khi chiếm tới 38% tổng lượng iPhone tiêu thụ. Trong khi đó, doanh số iPhone XS chiếm chưa được 10% còn XS Max chưa được tới 15%. Thậm chí nếu so sánh, doanh số bán ra trong ba tháng đầu của bộ đôi iPhone cao cấp nhất, XS và XS Max, còn không bằng iPhone 8 và 8 Plus đời cũ.

Sự chênh lệch giá khởi điểm 250 USD của XR (749 USD) so với XS (999 USD) và 350 USD so với XS Max (1.099 USD) là lý do lớn nhất giúp máy bán chạy.

Cuối tháng 11 năm ngoái, Greg Joswiak, Phó chủ tịch Tiếp thị sản phẩm Apple, cho biết iPhone XR là iPhone ăn khách nhất của hãng. Tuy nhiên, nhiều báo cáo trước đó lại cho rằng máy không đạt doanh số như kỳ vọng.

Tín hiệu tích cực từ riêng iPhone XR không giúp ích nhiều cho Apple khi hãng vẫn đang phải đối mặt với sự sụt giảm lớn về doanh số iPhone trên thế giới. Trái ngược với thị trường Mỹ, iPhone XR tại các thị trường lớn như Trung Quốc hay Đông Nam Á lại không thu hút được nhiều quan tâm. Sản phẩm này thậm chí đã liên tục phải giảm giá nhưng doanh số được cho vẫn không tốt như kỳ vọng.

Tại Việt Nam, giá bán của iPhone XR giảm tới một nửa sau một năm và đã xuống mức 15 triệu đồng ở thị trường xách tay.

(theo Phone Arena)

Mỹ Anh