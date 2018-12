Xiaomi Mi A2 giá 6 triệu đồng, về Việt Nam đầu tháng 8

Mi A2 - model do Xiaomi hợp tác với Google sản xuất trong dự án Android One - là smartphone đầu tiên của Xiaomi ra mắt ngoài châu Á. Xiaomi chọn Tây Ban Nha, thị trường mà họ thành công nhất tại châu Âu năm vừa qua, để tổ chức sự kiện này. Mi A2 thực chất là chiếc Mi 6X đã ra mắt và chỉ bán ở Trung Quốc nhưng chạy Android thuần. Máy có mức giá cùng phân khúc với Samsung Galaxy J8 và Oppo F7 Youth nhưng trong buổi lễ ra mắt, Xiaomi thường xuyên so sánh sản phẩm này với Samsung Galaxy A8 ở phân khúc cao hơn.