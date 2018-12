Trong khi hình ảnh cũng như video về iPhone 7 xuất hiện liên tục thời gian qua, tới giờ mới lần đầu xuất hiện video thực tế về iPhone 7 Pro camera kép. Model được cho là phiên bản cao cấp nhất của thế hệ iPhone 7 mà Apple sắp chính làng.

Có kích thước màn hình 5,5 inch tương tự bản Plus, nhưng iPhone 7 Pro hứa hẹn được trang bị cấu hình cao hơn, camera có dạng kép và hỗ trợ kết nối Smart Connector giống iPad, cho phép ghép nối với bàn phím rời hay một số phụ kiện riêng.

Video thực tế iPhone 7 Pro

Sản phẩm có trong đoạn video thực tế trên được cho là các mô hình về iPhone 7 Pro. Chúng gồm màu ghi xám, bạc và vàng hồng giống như trên iPhone 6s. So với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 7 Pro cũng có một số thay đổi nhỏ về thiết kế như camera kép lớn hơn, dải ăng-ten nằm ở mặt lưng được chuyển về sát mép viền. Dù vậy, kích thước và kiểu dáng tổng thể có thể không thay đổi so với 6 Plus và 6s Plus hiện giờ.

iPhone 7.

Apple được kỳ vọng công bố iPhone thế hệ mới vào đầu tháng 9 tới. Tuy nhiên, việc hãng tung 2 hay 3 phiên bản iPhone mới, bao gồm model Pro mới có camera kép, vẫn là điều chưa rõ ràng.

Mỹ Anh