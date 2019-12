Ứng dụng Sở xây dựng trực tuyến SXD247, do Sở xây dựng TP HCM phối hợp cùng công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) phát triển, cập nhật đầy đủ và liên tục các dữ liệu chính thống về những dự án hiện tại Sở đang quản lý. Người dùng có thể tải phần mềm trên Appstore hoặc CHPlay về điện thoại, để tra cứu các thông tin gồm chủ đầu tư, quy mô đầu tư, diện tích, pháp lý và tiến độ cũng như những hình ảnh thực tế của dự án.

Hoạt động song song với hệ thống website, ứng dụng cung cấp thêm một công cụ tra cứu thông tin tiện lợi, dễ dàng và minh bạch cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm tới bất động sản TP HCM.

Hiện tại, ứng dụng đã hoàn thiện 9 trên 13 tính năng. Người dân có thể tra cứu thông tin về dự án nhà ở thương mại cùng hàng loạt thông tin hữu ích khác như thông tin quy hoạch, tình trạng giải quyết các hồ sơ, tra cứu chứng chỉ, kinh nghiệm của các kỹ sư, kiến trúc sư công trình, kiểm tra giấy phép xây dựng dự án, tham khảo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng.

Đặc biệt, đây cũng là kênh trao đổi hai chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân. Sở xây dựng TP HCM có thể trưng cầu đánh giá ý kiến người dân về chất lượng dịch vụ công. Ngược lại, khi có nhu cầu về phản ánh góp ý, người dùng có thể nhanh chóng gửi nội dung các sự cố về xây dựng, sự cố ngập nước, sự cố chiếu sáng, trật tự xây dựng...qua ứng dụng bao gồm thông tin phản ánh và hình ảnh đi kèm. Hệ thống sẽ thông báo đến đơn vị phụ trách thông qua ứng dụng và tin nhắn văn bản gửi đến điện thoại di động (SMS). Lãnh đạo Sở cũng có thể giám sát trực tiếp các phản ánh góp ý của người dùng qua ứng dụng và đôn đốc giải quyết kịp thời các vấn đề người dân gửi đến.

Ông Phạm Thiện Duy, Giám đốc khối giải pháp Chính phủ điện tử (FPT IS) cho biết: "Chúng tôi đã thiết kế chức năng quản trị để Sở tải lên và phê duyệt thông tin dự án như quá trình duyệt tin tức thông thường. Trong tương lai, ứng dụng sẽ được thiết kế phân quyền lại cho các chủ đầu tư nhập và Sở duyệt pháp lý".

Trong giai đoạn tới, ứng dụng sẽ được bổ sung thêm các tính năng khác. Thông qua ứng dụng này, người dân sẽ có thể gửi phản ánh về hạ tầng, tìm các thông tin về nhà ở xã hội cũng như phương án tái định cư.

Ông Lê Nguyên Diệm, Tổng giám đốc khối ngành giải pháp Chính phủ điện tử và Y tế FPT IS chia sẻ: "Trong nhiều năm qua, FPT IS luôn tự hào được đồng hành cùng TP HCM trong việc phát triển ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho hàng chục triệu người. Với việc ra đời ứng dụng SXD247, chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp người dân, doanh nghiệp có thêm kênh tương tác mới, hiện đại và nhanh chóng với cán bộ, lãnh đạo Sở xây dựng TP.HCM. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Sở hoàn thiện các tính năng còn lại để người dân sử dụng hệ thống được tiện lợi nhất".

An Bình

Với 25 năm kinh nghiệm, FPT IS là nhà tích hợp hệ thống, cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác toàn cầu, FPT IS đã thiết kế và triển khai nhiều dự án CNTT tổng thể, nhiều dịch vụ và giải pháp góp phần cải cách các lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam. Không chỉ phát triển thị trường trong nước, hiện tại, chiến lược phát triển các giải pháp, dịch vụ ra toàn cầu hóa của FPT IS đã và đang được đẩy mạnh hơn nữa tại các nước đang phát triển như Campuchia, Lào, Philippines, Myanmar, Bangladesh... Trong bối cảnh cuộc CMCN lần thứ 4, FPT IS tập trung phát triển các giải pháp chuyển đổi số có tính ứng dụng nhanh, giúp các tổ chức, doanh nghiệp tăng năng suất lao động, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và đạt tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.