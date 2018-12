Những TV 4K có chất lượng hình ảnh tốt nhất 2018

Loạt TV mới của hãng điện tử Nhật gồm bốn model, trong đó dòng FX550V có kích thước 43 inch và 49 inch với thiết kế viền nhựa, chân đế kim loại, còn FX650V với bản 49 inch và 55 inch có viền và chân đế đều là kim loại. Ngoài ra, các công nghệ hình ảnh trên các sản phẩm này tương đồng nhau.

Loạt TV mới của Panasonic đều chạy Android 8.0 mới.

Series FX550V và FX650V đều có độ phân giải 4K, hỗ trợ hình ảnh HDR. Tấm nền sử dụng là IPS có ưu điểm về góc nhìn, độ bền, công nghệ xử lý màu Color Pro+. Điều khiển từ xa có phím bấm riêng để truy cập nhanh vào YouTube và nút kích hoạt trợ lý giọng nói với mic tích hợp.

Phần mềm là điểm đáng chú ý trên dòng TV mới của Panasonic với phiên bản Android 8.0 thay vì 7.0 như một số sản phẩm đang bán trên thị trường. Hệ điều hành mới của Google được thiết kế lại có giao diện dễ dùng hơn với điều khiển từ xa...

Hỗ trợ Google Assistant, TV của Panasonic có thể tìm kiếm bằng giọng nói tiếng Việt, với cả ba chất giọng của người Bắc, Trung và Nam. Thừa hưởng kho ứng dụng Google Play, TV chạy Android đa dạng phần mềm và trò chơi, bao gồm cả những game nổi tiếng trên smartphone như Asphalt 8, Modern Combat, The Walking Dead, Final Fantasy, The King Of Fighters...

So sánh giao diện Android 7.0 (trái) và Android 8.0.

Hiện các nhà sản xuất smart TV có xu hướng chọn Android làm hệ điều hành cho sản phẩm của mình. Ngoài Samsung và LG vẫn trung thành với nền tảng do mình tự xây dựng, loạt sản phẩm mới của Sony, Panasonic, Toshiba, TCL hay Skyworth... đều dùng chung phần mềm do Google phát triển.

Với giá 11 triệu đồng cho 43FX550V, sản phẩm của Panasonic sẽ cạnh tranh với các model 43 inch khác như Sony 43X7000F (12,9 triệu đồng), Samsung 43NU7100 (12 triệu đồng) hay LG 43UK6340 (khoảng 13 triệu đồng). Tuy nhiên TV của Panasonic vẫn cao hơn một vài triệu đồng so với sản phẩm cùng cỡ màn hình của TCL, Skyworth hay Asanzo.

Các model mới khác của Panasonic gồm 49FX550V, 49FX650V và 55FX650V có giá lần lượt là 15, 16 và 18 triệu đồng, đều chịu áp lực cạnh tranh từ hàng chục thiết bị của đối thủ.

Đình Nam