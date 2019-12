Toàn bộ dữ liệu về vị trí của Tổng thống Mỹ đều được cập nhật chính xác vì smartphone ông đang dùng không được bảo mật đúng cách.

New York Times cho biết họ có thể theo dõi được sự di chuyển chính xác của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách kết hợp giữa dữ liệu địa điểm được gửi về từ smartphone và các thông tin công khai. Vị trí của ông Trump có thể dễ dàng tìm thấy trong tệp dữ liệu khổng lồ mà tạp chí này nhận được trước đó qua một tài khoản nặc danh.

Việc có thể theo dõi chính xác sự di chuyển của Tổng thống Mỹ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về khả năng bảo mật trên smartphone. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người dùng mà còn đe doạ cả an ninh quốc gia.

Tổng thống Donald Trump dùng Twitter trên chiếc smartphone được cho là Samsung Galaxy S3 vào năm 2015. Ảnh: New York Times.

Trump được cho là vẫn thường xuyên sử dụng điện thoại cá nhân để thực hiện các cuộc gọi, bất chấp cảnh báo về rủi ro an ninh. New York Times nói họ cũng lấy được dữ liệu định vị được cho là của một nhân viên mật vụ trong đoàn tuỳ tùng của Tổng thống. "Vị trí được gửi về là khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Trump ở Florida trước khi đến hai câu lạc bộ golf khác, sau đó quay trở lại Mar-a-Lago", New York Times cho biết. Các địa điểm phù hợp với thông tin công khai về hoạt động của Trump tại thời điểm đó.

Các hoạt động của người tuỳ tùng này ngoài giờ làm việc cũng bị theo dõi. Dữ liệu này tiết lộ địa chỉ nhà, tên và danh tính của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra New York Times cũng có được thông tin của nhiều người ở các địa điểm như Nhà Trắng, Tòa nhà Quốc hội, Tòa án tối cao, Lầu năm góc, căn cứ quân sự và trụ sở của FBI.

Từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump nhiều lần được cảnh báo về hệ thống thông tin liên lạc không an toàn. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục dùng số điện thoại cũ. Một số báo cáo cho biết ông từng dùng Samsung Galaxy S3 và sau đó chuyển sang iPhone. Năm ngoái, New York Times cũng đưa tin việc điệp viên Trung Quốc và Nga thường xuyên lắng nghe các cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Trump và các trợ lý.

Khương Nha (theo Businessinsider)