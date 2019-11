MỹCơ quan quản lý tài chính đã bắt đầu điều tra Apple Card sau khi nhiều người phàn nàn hạn mức tín dụng Apple dành cho nam cao hơn nữ.

Vấn đề bắt đầu khi nhà phát triển phần mềm David Heinemeier Hansson phàn nàn trên Twitter rằng, hạn mức tín dụng Apple Card của ông cao gấp 20 lần so với thẻ của vợ ông, dù cả hai đều khai chung tờ thuế. Thậm chí, người này còn có điểm tín dụng tệ hơn cả vợ mình.

Apple Card được Apple ra mắt hồi giữa 2019. Ảnh: AppleTips.

"Apple Card là một chương trình phân biệt giới tính khốn kiếp. Tôi và vợ có chung nhiều điểm, sống trong một quốc gia và đã kết hôn thời gian dài. Thế nhưng, Apple lại cho rằng tôi xứng đáng với giới hạn tín dụng gấp 20 lần", Hansson tweet.

Ngay sau đó, đội ngũ Apple đã phản ứng nhanh bằng cách tăng giới hạn tín dụng cho vợ Hansson. Thế nhưng, không ít người dùng khác trên mạng xã hội cũng gặp phải tình trạng tương tự khi đều nhận thấy hạn mức tín dụng của nam luôn cao hơn nữ nhiều lần.

Thậm chí, ngay cả đồng sáng lập Apple Steve Wozniak cũng nằm trong danh sách này. Ông cho biết hạn mức tín dụng của mình trên Apple Card gấp 10 lần vợ, đồng thời đã kêu gọi chính phủ điều tra các hoạt động về thuật toán "phân biệt đối xử" của công ty Mỹ.

Trả lời các khiếu nại, Bộ Dịch vụ Tài chính (DFS) của thành phố New York (Mỹ) cho biết sẽ điều tra Apple Card - vốn được phát hành bởi ngân hàng Goldman Sachs. "Bất kỳ thuật toán nào cố tình trong việc đối xử và phân biệt đối xử với phụ nữ hoặc các tầng lớp được bảo vệ đều vi phạm luật New York", một phát ngôn viên của DFS nói với New York Times.

Người này thừa nhận, phần mềm của DFS có thể gặp khó khăn trong việc phát hiện thuật toán xử lý phân biệt đối xử tiềm ẩn của Apple Card trong việc giới hạn tín dụng, nhưng sẽ "làm tất cả" để đảm bảo tất cả người tiêu dùng được đối xử bình đẳng và không phân biệt giới tính.

Trong một tuyên bố, đại diện Goldman Sachs phủ nhận việc tạo thuật toán để phân biệt đối xử với phụ nữ. "Trong mọi trường hợp, chúng tôi không đưa ra quyết định hạn mức tín dụng dựa trên các yếu tố như giới tính", Andrew Williams, người phát ngôn của ngân hàng, cho biết.

Apple chưa đưa ra bình luận nào. Khi ra mắt Apple Card hồi giữa năm nay, CEO công ty là Tim Cook tự hào rằng chiếc thẻ tín dụng của hãng sẽ mang lại sự đơn giản, minh bạch, tiện dụng khi thanh toán.

Bảo Lâm (theo The Verge)