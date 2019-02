Western Digital và Micron cùng mang tới MWC 2019 hai thẻ nhớ microSD một terabyte , mức dung lượng lớn nhất từ trước tới nay.

Theo TheVerge, hai thẻ đều thuộc định dạng UHS-1 microSDXC, do Micron và SanDisk (thương hiệu thuộc Western Digital) phát triển, trong đó SanDisk khẳng định sản phẩm của họ là thẻ nhớ microSD chuẩn UHS-1 nhanh nhất.

Các nhà sản xuất cho biết dòng thẻ dung lượng lớn được thiết kế để mở rộng bộ nhớ của điện thoại thông minh hoặc quản lý các tệp lớn trong máy ảnh và máy bay không người lái. Trước đó, hãng điện thoại Hàn Quốc Samsung cũng thu hút sự chú ý khi ra mắt phiên bản smartphone đặc biệt Galaxy S10+ có RAM 12 GB và dung lượng bộ nhớ 1TB.

So sánh về thông số, sản phẩm của Western Digital có lợi thế về hiệu suất hơn với tốc độ đọc lên tới 160 MB/giây so với 100 MB/giây của Micron. Tuy nhiên, hiệu suất ghi tối đa của thẻ Micron lại là 95 MB/giây, nhanh hơn một chút so với tốc độ 90 MB/giây của đối thủ.

Western Digital cho biết tốc độ ấn tượng của thẻ được tạo ra thông qua công nghệ flash riêng. Sản phẩm đáp ứng thông số kỹ thuật A2 để chạy các ứng dụng trên smartphone. Là một phần của dòng Extreme, thẻ được thiết kế chống sốc, nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm và tia X. Thẻ SanDisk dung lượng 1 TB sẽ bán ra từ tháng 4 với giá 500 USD. Phiên bản 512 GB của dòng thẻ này có giá 200 USD.

Còn thẻ nhớ của Micron sử dụng công nghệ NAND 3D QLC 96 lớp, giúp giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa công bố giá của sản phẩm mới. Một phát ngôn viên của công ty nói sản phẩm sẽ được "định giá cạnh tranh" khi được phát hành vào quý II/2019.

Bảo Nam