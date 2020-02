Trung QuốcNhiều người chọn các lớp học trực tuyến, chơi game tại gia hoặc mua đồ ăn qua mạng thay vì ra ngoài để tránh virus corona.

Nhận hàng nhưng không thấy tài xế

Với những người không muốn ra ngoài, đặt hàng đồ ăn qua các dịch vụ trực tuyến là giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, trước dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng khiến mọi người ngại giao tiếp với nhau vì sợ lây virus corona, nhất là với người lạ, nhiều cửa hàng nghĩ ra cách giao hàng mới: người nhận không thấy tài xế.

Nhiều công ty tại Trung Quốc chọn hình thức giao hàng không gặp tài xế. Ảnh: Reuters.

Startup gọi đồ ăn Meituan là một trong những công ty đầu tiên nghĩ ra cách trên. Thay vì trao tận tay, người giao sẽ đặt món hàng ở một khu vực được chỉ định cho khách nhận. Việc thanh toán sẽ theo hình thức trả tiền trước, thay vì nhận mới trả tiền.

Tuần trước, KFC và Pizza Hut đã bắt đầu cung cấp dịch vụ tương tự. Theo thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc, một số công ty không liên quan đến giao đồ ăn nhanh cũng đang đăng ký hình thức giao hàng mới này để tránh lây nhiễm virus corona.

Nở rộ lớp học trực tuyến

Nhiều người Trung Quốc cũng dần chuyển sang các lớp học trực tuyến để hạn chế việc bị lây virus corona. Nắm được nhu cầu này, các nền tảng video trong nước cũng đưa ra dịch vụ hỗ trợ.

Youku, nền tảng video tương tự YouTube tại Trung Quốc, đã bắt đầu cung cấp các lớp học online cho học sinh tiểu học và trung học sau khi có lịch nghỉ. Tập đoàn giáo dục tư nhân lớn nhất Trung Quốc New Oriental và nền tảng học tiếng Anh tập trung VIPKid cũng có những chương trình học trực tuyến miễn phí cho học viên trong thời gian dịch bệnh.

Ngay cả các phòng tập thể dục, phòng gym... cũng có các khóa học online nhằm giúp khách hàng có thể tập tại nhà. Theo QQ, ngay sau khi chính quyền một số địa phương đóng cửa các phòng tập thể hình do dịch bệnh, các bài tập trực tuyến xuất hiện ngày một nhiều trên Douyin - phiên bản tiếng Trung của TikTok.

Xem phim chiếu rạp tại gia

Trong bối cảnh các rạp chiếu bị đóng cửa do viêm phổi Vũ Hán, một số nhà cung cấp phim vẫn biết cách thu hút khán giả bằng cách cung cấp ứng dụng xem phim từ xa. Hãng sản xuất phim Huanxi Media nổi tiếng Trung Quốc, chiếu nhiều tác phẩm mới trên nền tảng riêng, bộ phim Lost in Russia cũng phát hành miễn phí trên Douyin thay vì ra rạp, hay Enter the Fat Dragon cũng xuất hiện trên iQiyi và Tencent Video.

Mua nhà bằng thực tế ảo

Việc xem nhà bằng ứng dụng thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) đã có từ lâu. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh, một số nhà đầu tư và người cần mua nhà chọn cách mua bán thông qua ứng dụng thay vì gặp mặt trực tiếp.

Một ứng dụng AR cho phép xem nhà theo thời gian thực.

Website rao vặt lớn nhất Trung Quốc 58.com và nền tảng bất động sản Anjuke mới đây đã cung cấp dịch vụ VR kèm tính năng phát trực tiếp, cho phép người mua chọn nhà mà không cần đến tận nơi.

Chơi game

Không ít người tại Trung Quốc đã chọn hình thức chơi game thay vì ra ngoài để hạn chế lây lan virus corona. Theo thống kê, game PUBG Mobile hay World of Wacraft là trò miễn phí được chơi nhiều nhất. Trong khi đó, Strategy - một trò chơi thuộc thể loại chiến thuật của Plague, có nội dung mô tả về một loại virus chết người lây lan trên toàn thế giới - trở thành ứng dụng trả phí được tải nhiều trên iOS.

Bảo Lâm (theo Abacus News)