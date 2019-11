Doanh số smartphone của Apple quý III/2019 giảm 10% được đánh giá là sự thất bại của iPhone 11, do người dùng chờ đợi iPhone 12 với 5G.

Dù Apple không công bố chi tiết số lượng iPhone được tiêu thụ, hãng nghiên cứu Gartner thống kê Apple đã bán ra 40,8 triệu iPhone trong quý vừa qua, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Gartner nhận định người tiêu dùng đang trì hoãn mua iPhone 11 là để đợi những đột phá trên iPhone 12 cũng như chờ kết nối 5G phủ sóng rộng hơn.

Giới phân tích tin rằng iPhone 12 tích hợp 5G, dự kiến trình làng tháng 9/2020, sẽ là đợt "siêu nâng cấp" tiếp theo của iPhone. Lần cuối iPhone được "siêu nâng cấp" như vậy là thế hệ iPhone 6 Plus với màn hình vượt ngưỡng 5 inch. Màn hình to, phục vụ nhu cầu chơi game, giải trí...vốn là lợi thế của các điện thoại Android khi cạnh tranh với iPhone. Ngay khi có mặt trên thị trường, iPhone 6s Plus chiếm tới 41% doanh số phablet ở Mỹ theo thống kê của Kantar.

Lịch sử có thể lặp lại với iPhone 12. Tương tự màn hình lớn, người dùng luôn chờ đợi iPhone sẽ được trang bị 5G. Apple đang chậm chân so với các đối thủ Android do vướng phải vụ kiện kéo dài hai năm với Qualcomm, nên phải năm tới họ mới có thể đưa 5G vào điện thoại. Dù vậy, mạng 5G mới đang được triển khai ở một số thị trường nên iPhone 12 được đánh giá là xuất hiện đúng lúc công nghệ này phổ biến.

DigiTimes dự đoán nhu cầu mua iPhone 12 sẽ bùng nổ nhờ 5G, trong khi Strategy Analytics tin Apple sẽ trở thành nhà sản xuất smartphone 5G hàng đầu năm 2020 .

iPhone 12 còn được nhận định sẽ đánh dấu kỷ nguyên mới của Apple. CEO Tim Cook nhiều lần nhấn mạnh Apple đang chuẩn bị cho tương lai với công nghệ AR, và công nghệ này sẽ có vai trò ngang hàng với iPhone trong chiến lược phát triển sản phẩm của hãng. Bloomberg dự đoán, thực tế ảo tăng cường AR sẽ là một phần quan trọng của iPhone 12, đánh dấu bước chuyển mình của Apple khi iPhone không chỉ là smartphone đơn thuần nữa.