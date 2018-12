Smartphone chạy Android 'sạch', pin 2 ngày giá 5,3 triệu đồng

Sau model Max Pro M1 thu hút được nhiều sự chú ý đầu năm nay, Asus tiếp tục ra mắt dòng Max Pro M2 vẫn với những ưu điểm về cấu hình mạnh so với giá, pin tốt và chạy hệ điều hành Android "thuần". Đây là đối thủ trực tiếp với dòng Xiaomi Mi A2 nhưng ở mức giá khởi điểm thấp hơn một chút (từ 5,3 triệu đồng so với 6,5 triệu đồng). Dù vậy, giá bán của Max Pro M2 cao hơn so với bản cũ Max Pro M1 lúc mới ra mắt (4,3 triệu đồng). .