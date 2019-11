Madhav Sheth, Giám đốc điều hành Realme Ấn Độ, dùng iPhone để đăng nội dung quảng cáo cho smartphone của hãng trên Twitter.

Trong bài viết đăng ngày 16/11, Sheth giới thiệu bản cập nhật hệ điều hành tiếp theo cho Realme 3 và Realme 3i. Tuy nhiên, cuối thông điệp là dòng chữ "đăng bằng iPhone" (via Twitter for iPhone). Sau khi sự cố bị phát hiện, đoạn tweet trên đã bị xóa, nhưng một người dùng đã nhanh tay chụp màn hình lại.

Bài đăng trên Twitter cá nhân của CEO Realme Ấn Độ. Ảnh: GizChina.

Theo Gizmochina, việc Sheth dùng iPhone cho thấy ông yêu thích sản phẩm của đối thủ hơn là smartphone do chính công ty của mình phát triển. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nội dung trên do Sheth hay do người phụ trách mạng xã hội của Realme chia sẻ.

Đây không phải lần đầu các đại sứ thương hiệu điện thoại Android mắc phải sai lầm tương tự. Tháng trước, Nhậm Chính Phi, CEO Huawei bị bắt gặp rút iPad ra khỏi hành lý khi tiến hành làm thủ tục an ninh sân bay. Hồi tháng 5, ông cũng thừa nhận bản thân ngưỡng mộ Apple và Steve Jobs, thậm chí thường xuyên mua iPhone làm quà cho các thành viên gia đình trong mỗi chuyến công tác nước ngoài.

Năm ngoái, Gal Gadot, ngôi sao của loạt phim Fast and Furious và là gương mặt đại diện Huawei tại Mỹ, dùng iPhone để đăng clip quảng cáo cho Mate 10 và P20 Pro. Trước đó, minh tinh Bollywood, Anushka Sharma chia sẻ một số bức ảnh chụp từ Pixel 2XL lên Twiter cá nhân bằng iPhone.

Realme, mới thành lập giữa năm 2018, đã đạt được những thành công nhất định tại thị trường Ấn Độ và đang có tham vọng chiếm lĩnh phân khúc smartphone bình dân và trung cấp ở châu Âu.

Việt Anh (theo GizChina)