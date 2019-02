Galaxy Fold có thiết kế gập vào nhằm bảo vệ màn hình tốt hơn, tránh tác động từ phía bên ngoài khiến độ bền của máy giảm.

Trong buổi phỏng vấn với The Verge tại MWC 2019, Kate Beaumont, Giám đốc dịch vụ sản phẩm và chiến lược thương mại Samsung tại Anh, cho biết Galaxy Fold màn hình gập chỉ dành cho những khách hàng đặc biệt. "Fold là thiết bị cao cấp của cao cấp. Chúng tôi đảm bảo những ai trải nghiệm smartphone này đều có cảm giác rất riêng. Sẽ có dịch vụ chăm sóc và hậu mãi chuyên sâu cho họ", Beaumont chia sẻ.

Galaxy Fold có thiết kế dạng gập vào trong.

Theo đại diện hãng điện tử Hàn Quốc, số lượng cửa hàng và nhà bán lẻ trưng bày Galaxy Fold sẽ được chọn lọc kỹ, tương tự cách Apple ra mắt phiên bản Apple Watch 10.000-17.000 USD năm 2015. Khi đó, công ty Mỹ chỉ tiếp cận một lượng người dùng nhỏ.

Beaumont cũng giải thích lý do Galaxy Fold gập vào thay vì bẻ ngược như Huawei Mate X hay Royole FlexPai: "Chúng tôi đã thử nghiệm các thiết kế khác nhau và thấy rằng việc gập vào sẽ tăng tính tiện dụng, bảo vệ màn hình tốt hơn. Tuy vậy, nó cũng tốn nhiều thời gian nghiên cứu do kỹ thuật này khó hơn so với bẻ ngược ra ngoài", Beaumont nói.

Galaxy Fold sẽ được bán từ ngày 26/4 với giá lên tới 1.980 USD.

Bảo Lâm