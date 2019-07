Samsung Galaxy A80 - smartphone màn hình lớn nhất thị trường

Cụm camera này có thể trượt lên và xoay để biến thành camera trước. Do đó, khi sử dụng camera trước, máy có nhiều chế độ chụp hơn và chất lượng hình ảnh cũng tốt hơn so với các model có camera trước "khủng" như Huawei P30 Pro 32 megapixel hay Oppo Reno 16 megapixel. So với các sản phẩm có camera pop up, cơ chế bảo vệ camera trên Galaxy A80 chưa thực sự tốt bởi chỉ thu được camera vào khi rơi máy mà không thu vào khi có lực tác động.