Phablet Android hỗ trợ 4G giá 2,5 triệu đồng

So với Asus Zenfone 2 Laser hay Samsung Galaxy J1 và J2, thiết kế của E10 cho cảm giác chắc chắn hơn do kiểu dáng to lớn hơn. Mặt lưng trơn với lớp sơn giả kim loại, hạn chế được bám bẩn và vân tay.