Find X2 là thiết bị đầu cuối đáp ứng mạng 5G, mang lại nhiều tính năng như giải trí thực tế ảo, gọi video chất lượng cao, nâng cấp khả năng xử lý AI...

Năm 2009, tức là cách đây hơn 10 năm về trước, mạng 4G lần đầu tiên thương mại hóa thành công, được xem là một bước phát triển so với 3G. Lúc bấy giờ, tốc độ mạng 4G gấp 10 lần so với 3G trong thực tế. Tuy nhiên, mọi chuyện đang thay đổi theo chiều hướng hiện đại và nhanh hơn rất nhiều khi con người đang tiến vào kỷ nguyên 5G. Công nghệ 5G cung cấp băng thông lớn, dự kiến khi phát triển đầy đủ sẽ gấp khoảng 100 lần so với 4G. Sự xuất hiện của 5G mở ra những ứng dụng hoàn toàn mới như thực tế ảo (VR - Virtual Reality), thực tế ảo tăng cường (AR - Augmented Reality), gọi video chất lượng cực cao, trực tiếp 360 độ...

Công nghệ 5G sẽ là nhân tố thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người trong tương lai. Đầu tiên mạng 5G hứa hẹn tiêu tốn năng lượng ít hơn 90% so với mạng 4G, góp phần giải quyết vấn đề thời gian dùng pin của các thiết bị di động. Trong cùng diện tích một km2, về lý thuyết mạng 5G có thể kết nối đồng thời đến một triệu thiết bị IoT cùng lúc; hay duy trì kết nối ổn định ngay trên những vật di chuyển với tốc độ đến 500 km/h, mở ra tương lai cho xây dựng thành phố thông minh, lĩnh vực xe tự hành.\

Oppo là một trong những nhà sản xuất smartphone tiên phong trong kỷ nguyên công nghệ 5G

Băng thông và tốc độ rất lớn của mạng 5G giúp giải quyết bài toán về thời gian chờ đợi khi cần tải dữ liệu. Những bộ phim độ phân giải cao với dung lượng vài GB sẽ nhanh chóng nằm sẵn trong smartphone chỉ sau vài chục giây. Các tựa game mới ngày càng phình to về dung lượng, sẽ nhanh chóng được cập nhật, tiết kiệm thời gian chờ của game thủ mỗi khi có bản nâng cấp mới. Ngoài ra, các loại hình dịch vụ gọi video, livestream ở độ phân giải cao sẽ không còn là rào cản.

Game thủ sẽ là những đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ mạng 5G khi thi đấu nhờ độ trễ cực thấp. Hiện tại mạng 4G có độ trễ lý tưởng khoảng 20 ms, tuy nhiên vẫn chưa đủ đáp ứng đối với những khoảnh khắc quan trọng, cần sự xử lý nhanh nhạy và chính xác. Một pha "vẩy headshot" hay những cú "nhấn skill" đúng thời điểm, chỉ cần nhanh hơn đối phương vài miligiây đã có thể ảnh hưởng lớn đến chiến thắng chung cuộc. Các lĩnh vực khác cũng sẽ có nhiều lợi thế nhờ 5G, đơn cử như y tế, các bác sĩ dễ dàng điều khiển cánh tay robot từ xa để phẫu thuật chính xác cho bệnh nhân, với độ trễ đáp ứng gần như bằng 0.

Oppo Find X2 là smartphone cao cấp đầu tiên tại thị trường Việt Nam sẵn sàng kết nối 5G

Trong buổi ra mắt trực tuyến của sản phẩm flagship mới nhất Find X2, ông Thiều Phương Nam - Tổng giám đốc Qualcomm Đông Dương phát biểu: "Oppo Find X2 chính là smartphone 5G sẵn sàng đầu tiên tại Việt Nam trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 865 đẳng cấp, mang đến sức mạnh xử lý cùng tốc độ kết nối tột đỉnh".

Hiện nay, Qualcomm đang nắm bắt rất nhiều cơ hội để sáng tạo nhiều hơn nữa trong kỷ nguyên 5G, và hợp tác với Oppo để đưa Qualcomm Snapdragon vào mẫu Find X2 là một trong những nỗ lực đó. Snapdragon 865 được sinh ra với công nghệ 5G và AI làm trọng tâm và là nền tảng di động 5G tiên tiến nhất trên thế giới.

Định vị là flagship của năm 2020, Oppo Find X2 hỗ trợ chuẩn 5G cao cấp nhất nhờ trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 865 cùng modem 5G X55. Nhờ sức mạnh xử lý hàng đầu của chipset mới, Find X2 có thể thực hiện những tác vụ yêu cầu nặng về hiệu năng AI như xử lý ảnh, nhận diện giọng nói, gương mặt hay tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Modem X55 kết nối mạng 5G cho tốc độ tải về lên đến 7,5 Gbps, giảm thiểu thời gian tìm kiếm trên Internet, và sức mạnh AI ngay trong thiết bị di động cũng cần nâng cấp.

Oppo Reno 5G là smartphone kết nối thành công mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam trong buổi thử nghiệm của Tập đoàn Công nghệ viễn thông Quân đội Viettel.

Tại Việt Nam, thương hiệu Oppo với chiếc smartphone Reno 5G được lựa chọn làm smartphone thử nghiệm mạng Viettel 5G. Oppo luôn trong tư thế sẵn sàng khi triển khai một công nghệ mới, và thử nghiệm thành công là tiền đề cho sự tự tin dẫn đầu xu hướng của hãng. Đến khi Find X2 chính thức lên kệ vào ngày 1/4, đây cũng là sản phẩm di động đầu tiên hỗ trợ mạng 5G được thương mại hóa tại Việt Nam, hoàn thành kế hoạch công bố hồi quý IV/2019.

Tính trên toàn cầu đã có 54 mạng 5G triển khai tại 29 quốc gia. Riêng chính phủ Việt Nam đã cam kết lộ trình thúc đẩy phát triển mạng 5G thương mại ngay trong năm nay.

"Oppo Find X2 là bước đi đúng đắn, đón đầu xu hướng, sẵn sàng mang đến những trải nghiệm công nghệ tiên tiến nhất đến khách hàng", đại diện thương hiệu cho biết.

Bảo An