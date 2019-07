Nokia 2.2 - smartphone Android 9 giá 2 triệu đồng

Một tuần sau khi lên kệ, giá bán của Nokia 2.2 đã giảm 200.000 đồng xuống còn 2,09 triệu đồng, cao hơn 100.000 đồng so với các đối thủ Xiaomi Redmi Go bản 16 GB, Vsmart Joy 1 16 GB nhưng đã thấp hơn 300.000 đồng so với Galaxy J2 Core, smartphone Android rẻ nhất hiện nay của Samsung.