Sony FES Watch U

Nhìn bên ngoài, FES Watch U tương tự như các mẫu đồng hồ thông minh khác. Điểm độc đáo nhất của sản phầm này là màn hình e-ink nằm ở phần thân dây đeo có thể hiển thị nhiều nội dung khác nhau và có thể uốn cong. Màn hình này cũng tiêu tốn năng lượng ít hơn, giúp thời gian sử dụng lên tới 3 tuần sau mỗi lần sạc.

Sony FES Watch U được thiết kế với chất liệu cao cấp, kính saphire hoặc kính cường lực tùy phiên bản. Smartwatch này còn có khả năng chống bụi, chống nước… Tuy vậy, sản phẩm không bán ngoài thị trường Nhật Bản.

Pokemon Go Plus

Đây là phụ kiện hỗ trợ bắt Pokemon khi chơi Pokemon Go – game gây sốt trong thời gian qua. Thay vì phải cầm smartphone để bắt Pokemon, người chơi chỉ cần để thiết bị trong túi, kết nối với Pokemon Go Plus thông qua Bluetooth. Khi phát hiện Pokemon, dây đeo này sẽ rung lên, đồng thời đèn báo hiệu nhấp nháy. Việc cuối cùng của người chơi chỉ là nhấn nút để bắt chúng.

Pokemon Go Plus có giá bán 35 USD, nhưng không được cộng đồng đón nhận do đắt, trong khi không hỗ trợ trải nghiệm nhiều, ngoại trừ việc tránh cướp giật khi đi săn Pokemon trên đường.

Infinix X-band

Đây là smartband có thiết kế 2 trong 1, tức là có thể làm thiết bị đeo tay, vừa có thể dùng làm tai nghe Bluetooth. Ở dạng đeo tay, Infinix X-band hỗ trợ xem đồng hồ, thông báo cuộc gọi, tin nhắn… cũng như các tính năng hỗ trợ sức khỏe như đếm bước chân, lượng calo tiêu thụ… ngay trên màn hình và ứng dụng đi kèm. Tuy nhiên, sản phẩm thiếu đi máy đo nhịp tim.

Jawbone Up Move

Mẫu smartband này nổi bật với thiết kế nhỏ gọn dạng dây đeo, bên cạnh phiên bản dạng kẹp ra mắt năm ngoái. Up Move được tích hợp nhiều tính năng thông minh như theo dõi bước chân, giấc ngủ, bài tập thể dục, tổng lượng calo tiêu thụ. Máy có màn hình LED hiển thị thông báo tiến trình tập luyện và giờ giấc, tương thích với iPhone hoặc smartphone Android.

Veldt Serendipity 2016

Ra mắt tại sự kiện Baselworld 2016, phiên bản đồng hồ thông minh Serendipity mới của Veldt vẫn giữ thiết kế dạng lục giác đặc trưng, nhưng hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, nhà sản xuất đến từ Nhật Bản còn bổ sung thêm nhiều loại dây đeo vải, da… có khả năng kháng khuẩn và có thể tùy biến. Là một chiếc đồng hồ cơ, nhưng Serendipity 2016 còn được tích hợp khả năng theo dõi giấc ngủ. Thiết bị tương thích với iPhone hoặc smartphone Android, kết nối thông qua Bluetooth và theo dõi các thông số trên phần mềm đi kèm.

Razer Nabu Watch

Razer là nhà sản xuất các thiết bị như bàn phím, chuột… cho game thủ. Nhưng gần đây, hãng đã phát triển thêm smartwatch Nabu Watch với thiết kế "hầm hố" và ra mắt tại CES 2016. Có 3 tính năng trên chiếc đồng hồ này là xem giờ, xem thông báo từ điện thoại và xem kết quả luyện tập thể thao. Nabu Watch có thời gian sử dụng pin khá lâu, lên tới 30 ngày cho 1 lần sạc.

Vector Luna (BMW i Limited Edition)

Đây là mẫu smartwatch có thời lượng pin lên tới 30 ngày tương tự Luna từng được ra mắt năm 2015. Tuy nhiên, phiên bản có sự hợp tác của hãng xe BMW được thiết kế hoàn thiện và tỉ mỉ hơn, chất liệu cao cấp hơn, và chỉ được sản xuất giới hạn 150 chiếc. Tất nhiên, máy vẫn có các tính năng thông minh như đếm bước chân, khoảng cách, lượng calo bị đốt cháy cũng như theo dõi thời gian và chất lượng giấc ngủ. Giá bán của Vector Luna phiên bản BMW là 573 USD.

Bảo Lâm